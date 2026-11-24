PRIJETNJE IZ PJONGJANGA
Kim Yo Jong bijesna na Švicarsku: Najavila preispitivanje diplomatskih odnosa
Sjeverna Koreja osudila je u utorak Švicarsku zbog sankcioniranja sjevernokorejskog dječjeg kampa zbog premještanja djece iz područja Ukrajine pod ruskom okupacijom i rekla da će razmotriti zatvaranje švicarskog diplomatskog ureda u Pjongjangu, objavili su državni mediji.
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Kim Yo Jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, rekla je da su švicarske sankcije čin kojim se krši suverenitet zemlje i demonstrira neprijateljstvo prema Pjongjangu, izvijestila je državna novinska agencija KCNA.
Glas Amerike izvijestio je prošlog tjedna da je Švicarska dodala sjevernokorejski međunarodni dječji kamp Songdowon na svoj popis sankcija zbog suradnje sa skupinama povezanim s Rusijom u prebacivanju djece iz područja Ukrajine pod ruskom okupacijom.
Reuters nije mogao odmah potvrditi švicarsku mjeru.
Sankcije uskraćuju obvezu Sjeverne Koreje da svoj djeci pruži prilike za kulturu i rekreaciju i ostavljaju "neizbrisivu mrlju" na njezinom međunarodnom ugledu zemlje koja promiče humanitarnost, rekla je Kim Yo Jong u izjavi.
"Smatram potrebnim sveobuhvatno preispitati odnose s nepouzdanom Švicarskom, čija se djela ne slažu s njezinim riječima", rekla je Kim, a prenosi KCNA.
"Savjetovat ću našem ministarstvu vanjskih poslova da strogo ispita pitanje povlačenja švicarskog diplomatskog ureda iz Pjongjanga za nekoliko dana i poduzme odgovarajuće mjere."
Sjeverna Koreja je u listopadu ugostila švicarskog ministra vanjskih poslova i dvije su se strane složile promicati dijalog i suradnju. Švicarska je također nedavno otvorila diplomatski ured u Pjongjangu.
Sjeverna Koreja dramatično je unaprijedila veze s Rusijom od 2023. i vjeruje se da je isporučila oružje i trupe kako bi pomogla Moskvi u ratu protiv Ukrajine prema sveobuhvatnom sporazumu o partnerstvu koji su njihovi čelnici potpisali 2024.
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