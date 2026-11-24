RIZIK OD EKSPLOZIJE
Trump naložio američkoj vojsci da obustavi detonaciju olovnih eksploziva
Američki predsjednik Donald Trump naložio je vojsci da odgodi planirano uništenje zaliha toksičnih olovnih eksploziva u lošem stanju, smještenih u ruralnom dijelu savezne države Iowe, navodeći kako bi o tome trebale odlučiti pravosudne institucije te novoizabrani guverner Iowe.
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Samo nekoliko sati kasnije, Prizivni sud SAD-a dao je pravno odobrenje za provedbu plana detonacije, ukinuvši pritom privremenu zabranu koju je isti sud donio u četvrtak, a kojom je bila suspendirana dozvola Agencije za zaštitu okoliša (EPA) za uništavanje navedenih tvari.
Unatoč tome, trenutačni status plana ostao je nejasan.
Vojska je prošlog tjedna izazvala oštre reakcije javnosti nakon što su u javnost dospjeli detalji plana o detonaciji 68 spremnika, što iznosi gotovo 4500 kilograma degradiranog olovnog azida. Riječ je o eksplozivnoj kemikaliji koja se koristi u vojnom streljivu, a koja se trenutačno nalazi u vojnom postrojenju za streljivo u Middletownu, u Iowi.
Ekološke skupine, koje pred sudom osporavaju plan vojske za zbrinjavanje tih tvari, izrazile su zabrinutost za javnu sigurnost. Upozorile su da bi eksplozija mogla stvoriti oblak otrovne olovne prašine koji bi se proširio iznad domova, poljoprivrednih usjeva i stoke, daleko izvan samog mjesta detonacije.
Agencija za zaštitu okoliša (EPA) uzvratila je tvrdnjom da bi kontrolirana detonacija predstavljala znatno manji rizik od nekontrolirane, spontane eksplozije tog opasno nestabilnog materijala – scenarija za koji agencija navodi da postaje sve vjerojatniji kako u Iowi zahladnjuje. Prema navodima EPA-e, svaki pokušaj premještanja spremnika također bi nosio rizik od spontane eksplozije.
U ponedjeljak je Trump na svojoj platformi Truth Social napisao kako smatra da je "ispravan postupak" da vojska provede kontroliranu detonaciju. Ipak, ovaj republikanski predsjednik dodao je kako je ''naredio vojsci da to ne čini sve dok Prizivni sud ne potvrdi da se s time može nastaviti''.
Također je izjavio da bi takvu odluku trebao odobriti i novoizabrani guverner Iowe, Rob Sand. Budući da Sand preuzima dužnost tek u siječnju, do tada nema ovlasti za djelovanje.
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