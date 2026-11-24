Vojska je prošlog tjedna izazvala oštre reakcije javnosti nakon što su u javnost dospjeli detalji plana o detonaciji 68 spremnika, što iznosi gotovo 4500 kilograma degradiranog olovnog azida. Riječ je o eksplozivnoj kemikaliji koja se koristi u vojnom streljivu, a koja se trenutačno nalazi u vojnom postrojenju za streljivo u Middletownu, u Iowi.