Evan Vucci/REUTERS

Skupine za zaštitu prava podnijele su u utorak tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uklanjanja izložbe o ropstvu u Philadelphiji, tvrdeći da je riječ o selektivnom uklanjanju povijesti crnaca

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Otkako je početkom 2025. godine preuzeo dužnost, Trump nastoji preoblikovati povijesne institucije i način na koji se prikazuje povijest SAD-a.

Američko Ministarstvo unutarnjih poslova i Služba nacionalnih parkova nisu odgovorili na zahtjev za komentar o ovoj tužbi.

Tužba osporava uklanjanje izložbe koja je dokumentirala živote devet osoba koje je George Washington držao u ropstvu u 'Predsjedničkoj kući' u Philadelphiji.

"Crnci su posebno pogođeni selektivnim uklanjanjem njihove povijesti, dok povijest vezana uz bijele povijesne ličnosti na lokaciji 'Predsjedničke kuće' ostaje netaknuta", navodi se u tužbi.

Tužbu su podnijele organizacije „Avenging the Ancestors Coalition” i „The Black Journey”.

Nakon prethodne pravne bitke, uklanjanje izložbe o ropstvu postalo je moguće temeljem odluke Prizivnog suda SAD-a za treći okrug.

Trumpove izvršne uredbe dovele su, između ostalog, do pritisaka na muzeje, uklanjanja izložbi o ropstvu te vraćanja spomenika Konfederacije.

Borci za građanska prava ističu da takvi potezi poništavaju desetljeća društvenog napretka i potkopavaju priznavanje ključnih razdoblja američke povijesti.

Trump tvrdi da mu je cilj ukloniti ono što naziva "antiameričkom" ideologijom.