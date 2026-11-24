noćni napad
Ruski dron ušao u poljski zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu
Ruska bespilotna letjelica nakratko je ušla u poljski zračni prostor tijekom ruskog noćnog napada na zapadnu Ukrajinu, objavile su poljske oružane snage na platformi X.
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Izdana je zapovijed za obaranje letjelice, no nakon što je ona promijenila smjer prema istoku – "uzimajući u obzir potencijalnu prijetnju civilima i moguće posljedice obaranja" – donesena je odluka da se oružje ne upotrijebi, navodi se u objavi.
Tri ruske rakete tipa H-101 pale su u petak na teritorij Poljske, priopćilo je tužiteljstvo, što je pojačalo strahove da bi se ruski rat u Ukrajini mogao proširiti na teritorij NATO-a.
Kao dio svog odgovora, NATO će u Poljsku rasporediti zrakoplov sustava za rano upozoravanje i nadzor (AWACS).
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