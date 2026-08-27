Moskva uputila dosad najoštriju prijetnju jednoj europskoj zemlji: "Posljedice bi bile katastrofalne!"

Kremlj je u ponedjeljak objavio da Britanija metodično dolijeva "ulje na vatru" nakon što je London najavio da će Kijevu dopustiti pristup tajnoj tehnologiji za pokretanje vlastite proizvodnje krstarećih raketa Storm Shadow, kojima je moguće izvesti udare duboko u Rusiji. Francuska je već dala suglasnost za licenciranje tehnologije za europski projektil.