UK razmatra protjerivanje izraelskih diplomata

Peti izvor, koji je također želio ostati anoniman, rekao je da se Britanija i dalje nada postizanju dogovora koji bi spriječio zatvaranje konzulata. Ako se konzulat ipak zatvori, izvor dodaje kako se ne očekuje da će London poduzeti ikakve korake prije izraelskih izbora 27. listopada, ako uopće išta i poduzme.