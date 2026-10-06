kako riješiti problem?
Pacijenti ostaju pred rampom: Taksisti odbijaju ući u krug bolnice Rebro
A kako riješiti problem s kojim se suočavaju mnogi teško bolesni koji dolaze u zagrebačku bolnicu Rebro? Iako taksiji smiju ući u krug bolnice, pacijenti nerijetko ostaju - pred samom rampom! Pojedini vozači, iako smiju, odbijaju ući u krug bolnice.
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Tri puta na tjedan Irena s kćeri putuje s Trešnjevke u KBC Zagreb. Odredište - odjel dijalize. Teškim pacijentima svaka je minuta izvan bolnice dragocjena.
"Ne koristimo sanitet zato što ona puno vremena provodi u bolnici i onda je moj cilj kao majke da ne smije ni minutu duže biti u bolnici, da mora brzo doma ili u park ili gdje god želi", rekla je Irena Đurkesac, majka bolesne kćeri.
Zbog uštede se oslanjaju na platforme: Bolt i Uber. No tu nastaje problem. Mnogi vozači jednostavno odbijaju ući u bolnički krug.
"Ovaj ulaz dostupan je za sve teško pokretne bolesnike, bilo da se dovoze osobnim vozilima, bilo da se dovoze taksijima, no brojni taksisti pogotovo Ubera ne žele ovdje ući kako bi gubili puno vremena i prolazili kroz cijeli kompleks KBC-a Zagreb", za HRT objašnjava novinar Fabijan Kale.
"Mi ispred zelene zgrade zovemo taksi i nije rijetko da oni dođu, ali stanu na cesti na rampi i onda zovu da l' možemo doći do rampe. Objasnimo zašto ne možemo doći. Neki vozači zaista naprave nekakav kružić, uđu u krug bolnice, ali se često događa da onda otkažu vožnju", tvrdi Đurkesac.
Zašto pacijente ostavljaju na cesti? Razlog je čista računica i izbjegavanje gužve. Irena se zbog tog problema već žalila Uberu.
"Dobijemo nekakvu riječ isprike, ali se ništa ne događa. Ništa se ne mijenja. Ne znam kakve su to sankcije", dodala je.
Iz Bolta, pak, tvrde da konkretnu žalbu za ovaj slučaj - nemaju. Zato apeliraju na korisnike: svako ovakvo ponašanje vozača obvezno prijavite putem same aplikacije.
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