Musk na čelu novog Pentagonovog projekta

Pentagon očekuje da će rezultati projekta biti predstavljeni u roku od 120 dana, odnosno do veljače. Musk je do kraja svibnja 2025. vodio Odjel za vladinu učinkovitost (DOGE), program smanjenja rashoda koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odjel mu je poslužio za znatne rezove i smanjenje broja zaposlenih u državnim agencijama.