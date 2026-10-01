Sve više vozača natoči gorivo i pobjegne. Prekriju registracije da ih ne zabilježi kamera

REUTERS/Lisi Niesner/ILUSTRACIJA

Krađa goriva u Njemačkoj je u porastu. Zbog visokih cijena goriva, sve veći broj vozača pribjegava kriminalnim radnjama. To izvještava Njemačko udruženje benzinskih postaja navodeći kako neki operateri benzinskih postaja već reagiraju i zaključavaju pojedinačne pumpe noću kako bi se zaštitili od gubitaka.

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Glasnogovornik Udruženja benzinskih postaja Herbert Rabl u izjavi za BILD kazao je kako se sve veći broj krađa goriva dovodi u vezu sa rastućim cijenama goriva, prenosi Fenix magazin.

Većina počinitelja napuni rezervoar goriva i jednostavno odu bez plaćanja unatoč činjenici da je rizik od hvatanja izuzetno visok. Jer, gotovo svaka benzinska postaja je pod video nadzorom.

Profesionalni lopovi prikrivaju identitet

Glasnogovornik je još kazao kako „profesionalni lopovi“ pri krađi često pokušavaju prikriti svoj identitet. Oni tako primjerice na benzinsku postaju dođu sa ukradenim automobilom ili prekriju registarske pločice vozila.

Krađe se obično brzo otkrivaju jer video snimke pružaju policiji dosta podataka o automobilu i izgledu osumnjičenika.

Kako bi smanjili broj krađa, neke benzinske postaje zaključavaju svoje pumpe noću. Prema pisanju “Kieler Nachrichtena”, već su prva zaključavanja pumpi noću znatno smanjile broj krađa goriva.