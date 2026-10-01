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Deir Ali, Nasirija i Tišrin

Eksplozija na plinovodu kod Damaska, ugašene tri elektrane

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Hina
|
01. lis. 2026. 06:39
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reuters
Social Media via REUTERS

Eksplozija na plinovodu južno od sirijskog glavnog grada Damaska ​​u srijedu navečer dovela je do obustave rada nekoliko elektrana, objavila je Sirijska elektroenergetska tvrtka (SEC).

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Tvrtka je priopćila da su elektrane Deir Ali, Nasirija i Tišrin isključene iz mreže nakon što je došlo do eksplozije na plinovodu kod elektrane Tišrin, čime je prekinuta opskrba plinom potrebna za rad tih postrojenja.

"Požar do kojeg je došlo nakon eksplozije još uvijek gori", naveli su iz tvrtke, dodajući da specijalizirani timovi rade na sanaciji incidenta koji se dogodio u blizini mjesta al-Otajba, jugoistočno od Damaska.

Tvrtka je istaknula da će gašenje elektrana privremeno smanjiti proizvodnju električne energije i produljiti razdoblja restrikcija struje zbog manjka raspoloživih proizvodnih kapaciteta.

Prije isključivanja iz mreže, te su tri elektrane opskrbljivale sirijsku elektroenergetsku mrežu s oko 60 megavata, naveo je izvor.

Stanovnici mjesta Guta kod Damaska rekli su za dpa da su čuli eksploziju, nakon koje su vidjeli plamen u blizini al-Otajbe. Naveli su da nema žrtava, ali je obližnja cesta zatvorena za promet.

Glasnogovornik ministarstva energetike Abdel Hamid Salat izjavio je za državnu agenciju Sirijsku arapsku izvještajnu agenciju (SANA) da su specijalizirani timovi uspjeli zatvoriti plinske ventile i izolirati oštećeni dio plinovoda kod elektrane Tišrin.

Teme
eksplozija plinovoda elektrane energetska kriza nestanak struje sirija

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