"Društvo se ogleda u bazenu"

Muzej u Stuttgartu otvara vrata golim posjetiteljima dvije večeri zaredom

Hina
09. kol. 2025. 15:26
bazen, plivanje
Pixabay/ilustracija

Posjetitelji muzeja Kuća povijesti u Stuttgartu bit će zamoljeni da se skinu do cipela kako bi prisustvovali izložbi "Slobodno plivanje - Zajedno" tijekom dvije nadolazeće večeri.

Muzej u glavnom gradu jugozapadne savezne države Baden-Württemberga ističe promjene u stavovima prema plivanju i ljudskom tijelu.

"Društvo se ogleda u bazenu. Širok raspon ljudi s različitim načinima života i moralnim konceptima susreće se u javnim bazenima - ponekad više, a ponekad manje skladno", navodi se na internetskoj stranici muzeja.

Bogati i siromašni nekad su se kupali odvojeno, napominje muzej - kao i žene i muškarci. "Tijekom nacističkog doba, židovsko stanovništvo i 'stranci' bili su isključeni. Čak i prije toga, ratni invalidi nisu smjeli ući. Takav prizor smatrao se neprihvatljivim", nastavlja se.

Više od 200 artefakata i fotografija

Obraćajući se današnjim ograničenjima, navodi se da se ponovno žestoko raspravlja o slobodi i o slobodi kretanja.

"Trebaju li žene, queer osobe ili osobe s invaliditetom 'zaštićeni prostor'? Koristi li kupanje u toplesu ili šteti feminizmu? Je li prihvaćanje maksimalnog skrivanja nazadno ili progresivno?", postavlja se pitanje u tekstu na internetskoj stranici muzeja.

Njemačka udruga Get Naked smatra da je vrijeme da se golotinja više ne smatra iznimkom i da se više ne povezuje intuitivno sa seksom.

Kuća povijesti postavlja izložbu s više od 200 artefakata i fotografija, koja će trajati do 14. rujna, kako bi pokazala kako su seksizam i rasizam, moralne koncepcije, isključenost i predrasude ostavili traga na javnim kupalištima uz jednaka prava i demokraciju.

Ulaznice za dvije večeri golog razgledavanja su rasprodane, ali posjetitelji i dalje mogu posjetiti izložbu bez vođenja.

Slični događaji održani su u prošlosti u Parizu, Marseilleu, Bruxellesu i Hannoveru.

Njemačka Stuttgart bazen golotinja muzej

