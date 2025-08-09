Muzej u Stuttgartu otvara vrata golim posjetiteljima dvije večeri zaredom

Posjetitelji muzeja Kuća povijesti u Stuttgartu bit će zamoljeni da se skinu do cipela kako bi prisustvovali izložbi "Slobodno plivanje - Zajedno" tijekom dvije nadolazeće večeri.
Muzej u glavnom gradu jugozapadne savezne države Baden-Württemberga ističe promjene u stavovima prema plivanju i ljudskom tijelu.
"Društvo se ogleda u bazenu. Širok raspon ljudi s različitim načinima života i moralnim konceptima susreće se u javnim bazenima - ponekad više, a ponekad manje skladno", navodi se na internetskoj stranici muzeja.
Bogati i siromašni nekad su se kupali odvojeno, napominje muzej - kao i žene i muškarci. "Tijekom nacističkog doba, židovsko stanovništvo i 'stranci' bili su isključeni. Čak i prije toga, ratni invalidi nisu smjeli ući. Takav prizor smatrao se neprihvatljivim", nastavlja se.
Više od 200 artefakata i fotografija
Obraćajući se današnjim ograničenjima, navodi se da se ponovno žestoko raspravlja o slobodi i o slobodi kretanja.
"Trebaju li žene, queer osobe ili osobe s invaliditetom 'zaštićeni prostor'? Koristi li kupanje u toplesu ili šteti feminizmu? Je li prihvaćanje maksimalnog skrivanja nazadno ili progresivno?", postavlja se pitanje u tekstu na internetskoj stranici muzeja.
Njemačka udruga Get Naked smatra da je vrijeme da se golotinja više ne smatra iznimkom i da se više ne povezuje intuitivno sa seksom.
Kuća povijesti postavlja izložbu s više od 200 artefakata i fotografija, koja će trajati do 14. rujna, kako bi pokazala kako su seksizam i rasizam, moralne koncepcije, isključenost i predrasude ostavili traga na javnim kupalištima uz jednaka prava i demokraciju.
Ulaznice za dvije večeri golog razgledavanja su rasprodane, ali posjetitelji i dalje mogu posjetiti izložbu bez vođenja.
Slični događaji održani su u prošlosti u Parizu, Marseilleu, Bruxellesu i Hannoveru.
