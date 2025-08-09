Boris Tadić zatražio hitno razrješenje Picule zbog ove objave o Oluji

Tadić je zahtjev iznio u objavi na društvenoj mreži X, koju prenosimo u cijelosti:



„Tonino Picula ne samo da ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju nakon njegove objave povodom Oluje, već na tu funkciju nije trebao nikada ni biti izabran. Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su nužne za obavljanje ovako važne funkcije, pogotovo u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva.