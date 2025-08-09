Oglas

izvjestitelj EP-a za srbiju

Boris Tadić zatražio hitno razrješenje Picule zbog ove objave o Oluji

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 14:24
PXL_090123_97707432
Davor Javorovic/PIXSELL

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je hitnu smjenu hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule s mjesta izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju.

Tadić je zahtjev iznio u objavi na društvenoj mreži X, koju prenosimo u cijelosti:

Tonino Picula ne samo da ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju nakon njegove objave povodom Oluje, već na tu funkciju nije trebao nikada ni biti izabran. Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su nužne za obavljanje ovako važne funkcije, pogotovo u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva.

Politika pomirenja

Bez politike pomirenja nema ni stvarne europske budućnosti zemalja bivše Jugoslavije, a Picula je isticanjem fotografije s oružjem jasno pokazao svoj odnos prema pomirenju u regiji. Poruka koju je poslao ima poseban značaj u trenutku kada svjedočimo povampirenju slavljenja ustaštva u Hrvatskoj.

Umjesto da to najsnažnije osudi, on se, dok još širom Hrvatske odjekuju uzvici ‘Za dom spremni’ s Thompsonovog koncerta, hvali sudjelovanjem u akciji pogroma i stradanja srpskog stanovništva!

"Malignost sukoba 90-ih"

A zašto nikada nije ni trebao biti izabran na ovu funkciju? Zato što, i nevezano za ovaj skandal, višestruko je pogrešna praksa da se za izvjestitelje za Srbiju biraju ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije.

To pokazuje da u europskim institucijama i dalje ne postoji svijest o kompleksnosti i malignosti sukoba devedesetih na ovim prostorima. Pitanje proširenja EU postalo je u novim geopolitičkim okolnostima posebno značajno, a svojevrsna ‘piculizacija’ te politike nažalost svjedoči o nedovoljnom razumijevanju njezina strateškog značaja među aktualnim europskim dužnosnicima.

Zatražio hitnu smjenu

Kao bivši predsjednik Srbije smatram da je nužno da Picula odmah bude smijenjen s funkcije koju obnaša, da se prekine praksa imenovanja izvjestitelja za Srbiju iz zemalja bivše Jugoslavije te da se Europski parlament i sve institucije EU, u skladu s temeljnim europskim vrijednostima, snažno i nedvosmisleno odrede prema uzdizanju ustaštva u Hrvatskoj. To nije pitanje samo odnosa prema Srbiji, niti samo prema našem regiji, već i prema cijeloj EU i vrijednostima na kojima ona počiva", napisao je u objavi bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.

Teme
boris tadić oluja piculina smjena tonino picula

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

