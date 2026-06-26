Na Krimu proglašeno izvanredno stanje

Viktor KOROTAYEV / Kommersant Photo / AFP / ILUSTRACIJA / VIKTOR KOROTAYEV

Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija u petak su na poluotoku proglasile izvanredno stanje da bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima, nakon što su obustavile turističke aktivnosti i dječje ljetne kampove te obustavile prodaju goriva kao odgovor na ukrajinske napade.

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Rus Sergej Aksjonov, kojega su za čelnika Krima postavile ruske vlasti Telegramu je rekao da će izvanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva.

Vlasti nisu pojasnile što će to značiti u praksi.

Posljednjih mjeseci Ukrajina napada energetske i ostale ciljeve u Rusiji kako bi potkopala vojne sposobnosti Moskve i njezine financije, a istodobno je pokušava odvojiti od Krima, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine.

Napadi dronovima pogoršavaju nestašicu goriva, a ljudi prijavljuju sve više cijene i duge redove na benzinskim postajama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je administracija dovela u pitanje američke posredničke napore, rekao je da je svrha napada na civilnu infrastrukturu posijati razdor među ruskim stanovništvom.