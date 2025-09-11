Najavljen sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog ruskih dronova u Poljskoj

Sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, sazvan na zahtjev Poljske nakon što je optužila Rusiju za narušavanje svojeg zračnog prostora dronovima, održat će se sutra, priopćilo je predsjedništvo Južne Koreje.
Prema diplomatskim izvorima koje prenosi AFP, sastanak su poduprle i druge članice Vijeća, uključujući Britaniju, Francusku i Sloveniju. U međuvremenu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao saveznike Kijeva da preispitaju vlastite kapacitete protuzračne obrane.
Zelenski je istaknuo da bi zemlje poput Poljske trebale razmotriti višeslojne pristupe, jer su sustavi poput američkog Patriota preskupi za obaranje jeftinijih ruskih dronova. "Nitko na svijetu nema dovoljno raketa da obori sve različite vrste dronova", rekao je Zelenski.
Izvor upoznat s pitanjem rekao je Reutersu da će poljski vojni predstavnici posjetiti Ukrajinu radi obuke u obaranju dronova nakon što su ruski dronovi narušili poljski zračni prostor.
NATO razmatra odgovor
Ranije je poljski premijer Donald Tusk izjavio da je zemlja bliža vojnom sukobu "nego ikad od Drugoga svjetskog rata", dok Varšava i NATO saveznici razmatraju odgovor na upad ruskih dronova.
Poljske i NATO snage protuzračne obrane odmah su reagirale, oborivši najmanje tri drona, dok se ruski napad na Ukrajinu u srijedu proširio na teritorij NATO-a na najznačajniji način od početka invazije prije više od tri godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
