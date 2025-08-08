Oglas

Stanka u ratu

Sastali se Tusk i Zelenski, poznato o čemu su razgovarali

author
Hina
|
08. kol. 2025. 13:16
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy greets Poland's Prime Minister Donald Tusk
LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Stanka u sukobima u Ukrajini mogla bi biti blizu, procijenio je u petak poljski premijer Donald Tusk nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Oglas

Vladimir Putin i Donald Trump sastat će se narednih dana, priopćio je Kremlj u četvrtak, kao dio napora američkog predsjednika prema okončanju rata u Ukrajini. Rat je već ušao u četvrtu godinu, a američki predsjednik izražava sve veće nezadovoljstvo svojim ruskim kolegom, te je počeo prijetiti i novim sankcijama.

"Postoje određeni signali, a imamo i intuiciju, da je možda zamrzavanje sukoba – ne želim reći kraj, ali zamrzavanje sukoba – bliže nego što je dalje", rekao je na poljski premijer na konferenciji za novinare. "Postoje nade za to", dodaje.

Tusk je procijenio da je Zelenski "vrlo oprezan, ali optimističan" i da Ukrajina želi da Poljska i druge europske zemlje igraju ulogu u planiranju primirja i konačnog mirovnog rješenja.

Poljska, članica NATO-a, čvrsto podržava svoju susjednu zemlju na istoku otkako je Putin u veljači 2022. u nj poslao desetke tisuća vojnika, navodeći prijetnje ruskoj sigurnosti i gurajući odnose Moskve sa Zapadom u duboku krizu. Kijev i zapadni saveznici tvrde da je Rusija provodi imperijalno otimanje teritorija.

U objavi na X-u, Zelenski je rekao da je s Tuskom razgovarao o "dostupnim diplomatskim opcijama i dogovorio se o koordinaciji i suradnji za naše zajedničke europske interese". Također je obavijestio poljskog premijera o svojim razgovorima s Trumpom i drugim europskim čelnicima ranije ovog tjedna.

"Ukrajini, Poljskoj i drugim europskim nacijama potrebni su snažni temelji za sigurnost i neovisnost", rekao je Zelenski. "Pouzdan mir ključan je za sve i zahvalan sam na spremnosti (saveznika) da pomognu na tom putu."

Teme
Donald Tusk Volodimir Zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ