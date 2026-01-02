Oglas

spašavanje otežano zbog vjetra

Najmanje dvoje poginulih u lavinama u Italiji, nekoliko ozlijeđeno

author
Hina
|
02. sij. 2026. 18:27
lavina, planina, snijeg, zima
Foto: Pixabay (ilustracija)

Lavine u talijanskim Alpama u petak su odnijele najmanje dva života i ozlijedile još nekoliko ljudi, a operacije spašavanja otežane su zbog snažnih vjetrova.

Oglas

Prva lavina pogodila je jugozapadnu alpsku dolinu Maira u talijanskoj regiji Pijemontu, blizu francuske granice.  

Lokalne službe objavile su da je poginula jedna i ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedna u kritičnom stanju.  

Druga lavina dogodila se kod Pragelata, popularnog skijališta oko 60 kilometara zapadno od Torina. 

U lavini u sjeveroistočnoj talijanskoj regiji Veneto, kod gradića Recoaro na Dolomitima, poginuo je 50-godišnji planinar, prenosi talijanska novinska agencija ANSA. 

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alpe lavina talijanske alpe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ