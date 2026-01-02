Zbog novog EU sustava kilometarske gužve na granici: Na ulazak u Hrvatsku čeka se i do četiri sata

Najviše se čeka na graničnom prijelazu Bajakovo, čak četiri sata, zatim na graničnom prijelazu Jasenovac, piše Index, gdje se u koloni čeka oko tri sata. Na ostalim graničnim prijelazima iz Bosne i Hercegovine čeka se dva sata, a na ostalim graničnim prijelazima iz Srbije se čeka između 30 minuta i sat i pol.