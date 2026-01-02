Zbog novog EU sustava kilometarske gužve na granici: Na ulazak u Hrvatsku čeka se i do četiri sata

Na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije trenutno se čeka satima zbog primjene novog EU sustava Entry/Exit System (EES), koji prikuplja biometrijske podatke svih državljana trećih zemalja pri ulasku i izlasku iz države. Sustav povećava sigurnost, ali usporava prelazak granice.
Oglas
Najviše se čeka na graničnom prijelazu Bajakovo, čak četiri sata, zatim na graničnom prijelazu Jasenovac, piše Index, gdje se u koloni čeka oko tri sata. Na ostalim graničnim prijelazima iz Bosne i Hercegovine čeka se dva sata, a na ostalim graničnim prijelazima iz Srbije se čeka između 30 minuta i sat i pol.
Biometrijski podaci
Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, državljanima trećih zemalja prikupljaju se biometrijski podaci, otisci četiri prsta i fotografija lica, koji se pohranjuju u sustav i koriste za sve sljedeće prijelaze granice. Službenici provjeravaju uzete podatke i uspoređuju snimke lica uživo s dosjeima u sustavu.
Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, koji i dalje granicu prelaze uz putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, bez davanja biometrijskih podataka. Prema nadležnima, EES je uveden kako bi se povećala sigurnost i učinkovitost kontrole granica, ali u prvim danima primjene dovodi do većih čekanja
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas