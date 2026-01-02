Financial Times otkrio: Šefica Europske središnje banke zarađuje oko 726.000 eura godišnje

Europska središnja banka, za razliku od tvrtki koje kotiraju na burzama u EU, ne podliježe strogim pravilima koja zahtijevaju objavu sveobuhvatnih i pouzdanih informacija o naknadama direktora. Upravo zbog toga, Financial Times je do svog izračuna došao analizom godišnjih izvješća ESB-a i BIS-a, kao i tehničkog dokumenta koji opisuje uvjete i odredbe naknada za visoke dužnosnike ESB-a.