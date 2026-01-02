Financial Times otkrio: Šefica Europske središnje banke zarađuje oko 726.000 eura godišnje

Ukupni prihodi predsjednice Europske središnje banke (ESB) Christine Lagarde u 2024. godini iznosili su približno 726.000 eura, što je čak 56 posto više od njezine službene osnovne plaće od 466.000 eura.
Njezina su primanja time gotovo četiri puta veća od onih predsjednika američkih Federalnih rezervi Jeromea Powella, pokazuje analiza britanskog Financial Timesa.
Plaća i brojni dodaci
Osim osnovne plaće, Lagarde prima i oko 135.000 eura za troškove stanovanja i druge naknade. Dodatno, na račun joj sjeda i oko 125.000 eura za njezinu ulogu članice upravnog odbora Banke za međunarodna poravnanja (BIS). Zanimljivo je da se te naknade i dodatne plaće uopće ne spominju u godišnjem izvješću Europske središnje banke, prenosi Index.hr.
Manjak transparentnosti
Europska središnja banka, za razliku od tvrtki koje kotiraju na burzama u EU, ne podliježe strogim pravilima koja zahtijevaju objavu sveobuhvatnih i pouzdanih informacija o naknadama direktora. Upravo zbog toga, Financial Times je do svog izračuna došao analizom godišnjih izvješća ESB-a i BIS-a, kao i tehničkog dokumenta koji opisuje uvjete i odredbe naknada za visoke dužnosnike ESB-a.
Konačan iznos još veći?
Treba napomenuti da ova procjena, kako piše FT, zbog nedostatka relevantnih podataka, ne uključuje mirovinske doprinose niti troškove medicinskog i zdravstvenog osiguranja koje ESB plaća za predsjednicu Lagarde. To znači da bi njezini stvarni ukupni prihodi mogli biti i veći od procijenjenih 726.000 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
