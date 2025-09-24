PODRŠKA UKRAJINI
Trumpov veliki zaokret: Rusija nije velika vojna sila, ona je tigar od papira
Prema mišljenju Donalda Trumpa, Ukrajina je sposobna, uz pomoć zapadnih saveznika, ponovno osvojiti svoj državni teritorij kojeg su okupirali Rusi.
"Uz vrijeme, strpljenje i financijsku potporu, osobito NATO-a, povratak na izvorne granice u trenutku kada je rat započeo bile bi opcija", napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.
Time Trump mijenja svoj stav. On je proteklih tjedana u razgovorima o završetku rata u igru unosio i moguće teritorijalne ustupke Ukrajine, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uvijek odbijao. Rusija je, naprotiv, inzistirala na tome da Ukrajina prizna gubitak teritorija.
Povratak teritorija
Trump nije jasno naveo na što točno misli. Primjerice, nejasno je ubraja li Trump u ukrajinski državni teritorij i poluotok Krim, koji je Rusija anektirala još 2014.
Do novog stava Trump je, prema vlastitim riječima, došao nakon što se upoznao s vojnom i gospodarskom situacijom u Ukrajini i Rusiji te ju u potpunosti razumio. Rusija vodi rat već tri i pol godine, rat koji bi jedna prava vojna sila mogla dobiti za manje od tjedan dana.
"To nije priznanje Rusiji. Zbog toga izgleda kao tigar od papira."
Na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku Trump i Zelenski su obavili kraći razgovor i američki predsjednik demonstrativno je i ondje stao uz ukrajinskog kolegu. Ukrajina bi, kao je rekao, mogla ne samo ponovno osvojiti svoju okupiranu zemlju, nego, "tko zna, možda čak ići i još dalje", rekao je Trump. Kazao je da ima veliko poštovanje prema borbi Ukrajine te da je smatra impresivnom.
Veliki zaokret?
Pozitivna izjava o stavu Ukrajine snažan je kontrast ponižavajućem sastanku Trumpa i Zelenskog u veljači u Bijeloj kući, kada su ukrajinskog predsjednika Trump i njegov potpredsjednik JD Vance ponižavali pred kamerama.
I sam Zelenski govori o velikom zaokretu. Zahvalio je Trumpu i na njegovim osobnim naporima da se rat okonča te se složio s američkim predsjednikom u zahtjevu da europske države odmah prekinu uvoz ruske nafte. U svom je govoru pred Općom skupštinom UN-a Trump ranije rekao da Europljani moraju odmah prestati s kupnjom energije iz Rusije. U protivnom svi gubimo puno vremena.
Trump se očitovao i o incidentima u europskom zračnom prostoru. Na pitanje smatra li da bi države NATO-a trebale obarati ruske zrakoplove pri povredi njihova zračnog prostora, odgovorio je da tako misli. U posljednje vrijeme došlo je više puta do opasnih situacija u zračnom prostoru država EU-a i NATO-a - u Poljskoj, Estoniji i Rumunjskoj. NATO je potom zaprijetio Rusiji uporabom sile u slučaju novih povreda zračnog prostora.
"Dobar razvoj"
U izjavi za Deutsche Welle ukrajinski predsjednik je rekao kako je prerano govoriti o učincima razgovora s Trumpom ali je zaključio kako se radi o najsadržajnijem razgovoru do sada. Na pitanje smatra li da je američki predsjednik zaslužio Nobelovu nagradu za mir, Zelenski je odgovorio "Zašto ne?", naravno uz uvjet da Trump pridonese završetku rata u Ukrajini.
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas pozdravila je promjenu Trumpova kursa.
"To je sve ispravno. Da, trebali bismo prestati kupovati rusku energiju. Da, Ukrajina bi trebala dobiti rat."
Pozdravila je i ostale Trumpove izjave vezane uz Ukrajinu i Rusiju.
"To su bile vrlo jasne izjave koje dosad nismo čuli u takvom obliku. Zato je vrlo dobro da se sada nalazi na zajedničkoj liniji."
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul pozdravio je najnovije izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ruskoj agresiji na Ukrajinu.
"Trump shvaća da su njegovi napori za mir dosad bili neuspješni i iz toga sada s pravom izvlači ispravne zaključke. Shvaćam ga ozbiljno i to je dobar razvoj."
"Rusija nema alternative"
No Kremlj je pomalo podrugljivo reagirao na najnovije Trumpove izjave.
"Rusija je oduvijek bila medvjed a ne tigar. A nema tako nečeg kao što je medvjed od papira", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, tvrdeći kako Rusija održava svoju makroekonomsku stabilnost.
On je reagirao i na komentare o crti bojišnice i rekao kako Rusija ostvaruje napretke.
"Mi nastavljamo našu vojnu operaciju kako bismo osigurali naše interese i ostvarili ciljeve. Mi to radimo za budućnost naše zemlje, za generacije koje dolaze i zato nemamo alternative", izjavio je Peskov.
Na kraju je zaključio kako se od dolaska Trumpa na vlast početkom godine odnosi Moskve i Washingtone nisu pomakli s mrtve točke.
Trump gubi strpljenje
Prema riječima američkog državnog tajnika Marca Rubija, odugovlačenje Rusije s mirovnim procesom u Ukrajini dovelo je do zaokreta prema Moskvi. Trump je pokazao izvanredno strpljenje i nadao se diplomatskom proboju.
No to nije dovelo samo do stagnacije, nego smo ušli u fazu moguće eskalacije. Posljednjih noći, kao i ranije, zabilježen je povijesno najveći broj napada.
Državni tajnik zaprijetio je Moskvi gospodarskim sankcijama i naglasio da SAD može Kijevu i dalje pomagati oružjem. Trump ima stvarne opcije i poduzet će potrebne korake u slučaju nastavka ruske agresije.
"Predsjednik je vrlo strpljiv čovjek. On se snažno zalaže za mir, ali njegovo strpljenje nije beskonačno", zaključio je Rubio.
