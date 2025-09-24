Trumpov veliki zaokret: Rusija nije velika vojna sila, ona je tigar od papira

I sam Zelenski govori o velikom zaokretu. Zahvalio je Trumpu i na njegovim osobnim naporima da se rat okonča te se složio s američkim predsjednikom u zahtjevu da europske države odmah prekinu uvoz ruske nafte. U svom je govoru pred Općom skupštinom UN-a Trump ranije rekao da Europljani moraju odmah prestati s kupnjom energije iz Rusije. U protivnom svi gubimo puno vremena.