UPAD U ZRAČNI PROSTOR

Hitan sastanak lidera NATO-a: "Rusija ugrožava živote svojim postupcima"

Hina
27. ruj. 2025. 12:04
Jonathan NACKSTRAND / AFP / ilustracija

Načelnici glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica NATO-a sastali su se u latvijskoj Rigi kako bi razgovarali o višestrukim ruskim povredama zračnog prostora zemalja zapadnog vojnog saveza.

"Danas izražavam punu i nedvosmislenu solidarnost sa svim saveznicima čiji su zračni prostori povrijeđeni. Odgovor saveza bio je snažan i samo će se nastaviti jačati", rekao je u uvodnom govoru admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, organizacije od 32 članice.

"Povrede zračnog prostora predstavljaju čin nepromišljene eskalacije koji ugrožava živote, a Rusija snosi punu odgovornost za te postupke", rekao je Dragone.

Dragone je ukazao na povijesne događaje, napominjući da su 25. rujna 1939. sovjetski bombarder i izviđački zrakoplov narušili zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, opisujući to kao "početni signal odlučnosti Moskve da nametne svoju volju".

"Taj trenutak bi trebao danas u nama duboko odjeknuti", rekao je.

U svom obraćanju, latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs je rekao: "Hitni prioritet je danas očito protuzračna obrana".

Prema njegovim riječima, "Rusija nastavlja niz provokacija, a nedavno je bezobzirno prekršila zračni prostor Poljske i Estonije".

Rinkēvičs je pozvao na nastavak snažnog odgovora koji bi čuvanje baltičkog zračnog prostora pretvorio u misiju baltičke protuzračne zračne obrane s odgovarajućim pravilima borbenog djelovanja.

Rusija je u više navrata upala u zračni prostor članica NATO-a iznad Baltika i Poljske.

Vojni odbor NATO-a savjetuje članice NATO-a o vojnim pitanjima. Jedan od ciljeva trenutne konferencije je provedba odluka donesenih na samitu NATO-a u Haagu krajem lipnja.

Teme
latvija nato rusija ukrajina

