Šalje li Rusija namjerno dronove u zračni prostor članica NATO saveza?

Danska je u srijedu bila prisiljena zatvoriti svoj sjeverni aerodrom Aalborg kada su u njezinom zračnom prostoru otkriveni neidentificirani dronovi. To se dogodilo nakon što su u ponedjeljak dronovi uočeni u blizini kopenhaškog aerodroma. Dronovi su kasnije otkriveni i u blizini nekoliko drugih aerodroma u četvrtak, piše Al Jazeera.