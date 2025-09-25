Analiza
Šalje li Rusija namjerno dronove u zračni prostor članica NATO saveza?
Danska bila prisiljena zatvoriti aerodrom zbog dronova; NATO upozorava na ruske upade u zračni prostor, ali što kažu stručnjaci? Je li moguće da nije riječ o namjernoj provokaciji, kako tvrde zapadni dužnosnici?
Danska je u srijedu bila prisiljena zatvoriti svoj sjeverni aerodrom Aalborg kada su u njezinom zračnom prostoru otkriveni neidentificirani dronovi. To se dogodilo nakon što su u ponedjeljak dronovi uočeni u blizini kopenhaškog aerodroma. Dronovi su kasnije otkriveni i u blizini nekoliko drugih aerodroma u četvrtak, piše Al Jazeera.
Iako izvor tih dronova još nije službeno potvrđen, bespilotne letjelice (UAV) koje su ranije ovog mjeseca preletjele u poljski i rumunjski zračni prostor identificirane su kao ruske.
U međuvremenu, Estonija je također tvrdila da su ruski avioni ušli u njezin zračni prostor.
Pregled incidenata u Europi i pitanje testira li Rusija NATO granice
Koje su zemlje prijavile povrede zračnog prostora?
- Danska
- Poljska
- Rumunjska
- Estonija
Kako je NATO odgovorio?
- rujna, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je, u vezi s povredom poljskog zračnog prostora:
“Naša protuzračna obrana bila je aktivirana i uspješno je osigurala obranu teritorija NATO-a, kao što je i zamišljeno.”
U odgovoru su sudjelovali obrambeni sustavi i zrakoplovi više NATO saveznika, uključujući nizozemske F-35 lovce, talijanske AWACS avione, NATO-ove zrakoplove za višestruku namjenu Multi Role Tanker Transport Capability te njemačke Patriot obrambene sustave, izvijestio je Rutte.
Naveo je da se NATO sastao kako bi raspravio situaciju nakon što je Poljska zatražila konzultacije na temelju Članka 4. NATO ugovora, koji sadrži 14 članaka. Članak 4. omogućuje bilo kojoj zemlji članici da zatraži hitne konzultacije s Savezom ako smatra da su njezina sigurnost ili teritorijalni integritet ugroženi.
To također služi kao prethodnica aktivaciji Članka 5., prema kojem se oružani napad na jednog člana NATO-a smatra napadom na sve članove saveza.
“Saveznici su izrazili solidarnost s Poljskom i osudili neodgovorno ponašanje Rusije,” rekao je Rutte, dodajući da je jasno kako ta “povreda” nije bila “izolirani incident”.
NATO se ponovno sastao 23. rujna na zahtjev Estonije, prema priopćenju saveza.
“Rusija snosi punu odgovornost za ove akcije koje su eskalacijske, riskiraju pogrešnu procjenu i ugrožavaju živote. Moraju prestati,” navedeno je u izjavi NATO-a.
Jesu li dronovi namjerno ušli u NATO-ov prostor?
Stručnjaci za dronove ipak tvrde da je moguće da te povrede nisu bile namjerne.
“Jesu li ti upadi dronova namjerni? Ne vjerujem da nužno jesu,” rekla je Marina Miron, poslijedoktorska istraživačica na King’s Collegeu u Londonu za Al Jazeeru.
Dronovi na autopilotu programirani su s određenim koordinatama cilja, pa ako izgube GPS signal, “ne znaju kamo ići”. “U mnogim slučajevima jednostavno padnu s neba. Lete dok im ne ponestane goriva.”
Ometanje GPS signala neprijateljskih dronova uobičajena je taktika i Rusije i Ukrajine, objasnila je.
Rusija također koristi jeftine “Gerbera” dronove-mamce, koje je lako ometati, kako bi preopteretila ukrajinski protuzračni sustav, dodala je. Upravo su ti dronovi korišteni u poljskoj povredi zračnog prostora.
Kako je Rusija odgovorila na optužbe?
Moskva je porekla da namjerno napada bilo koju europsku zemlju, optužujući ih umjesto toga da daju lažne tvrdnje radi izazivanja napetosti.
Nakon što su ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor, rusko Ministarstvo obrane izjavilo je da su njihovi dronovi gađali vojne objekte u zapadnoj Ukrajini i da nije bilo planova za napade na lokacije u Poljskoj.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov također je tvrdio da NATO i Ukrajina “svakodnevno optužuju Rusiju za provokacije, najčešće bez ikakvog pokušaja da iznesu barem neku vrstu argumenta”.
“Strana koja zauzima ozbiljan i odgovoran stav ne bi trebala izlaziti s takvim neutemeljenim optužbama,” rekao je za rusku novinsku agenciju Tass u utorak.
Dan kasnije Peskov je ponovio da su tvrdnje o ruskom narušavanju NATO zračnog prostora “neutemeljene” te dodao:
“Stalno slušamo prenapuhnutu histeriju o tome kako naši vojni piloti navodno krše neka pravila i upadaju u nečiji zračni prostor.”
