Oglas

Telefonski razgovor

Nakon Trumpove objave, oglasili se Kremlj i Mađarska

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 20:35
Vladimir Putin
AFP / ALEXANDER KAZAKOV

Donald Trump i Vladimir Putin održali su telefonski razgovor. Nakon što je Trump objavio na Truth Socialu, sada se oglasio i Kremlj.

Oglas

Kremlj kaže da je Vladimir Putin tijekom današnjeg telefonskog razgovora upozorio Donalda Trumpa da bi davanje Ukrajini krstarećih projektila Tomahawk moglo naštetiti mirovnom procesu i odnosima između SAD-a i Rusije, piše SkyNews.

Ruski predsjednik također je rekao Trumpu da ruske snage trenutno imaju „potpunu stratešku inicijativu” duž cijele bojne linije u Ukrajini, rekao je novinarima Putinov savjetnik Jurij Ušakov.

Ušakov je dodao da će planirani novi summit između dvojice predsjednika prethodno biti pripremljen telefonskim razgovorom između američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u narednim danima.

Također je rekao da je razgovor, koji je trajao nešto kraće od dva i pol sata, održan na inicijativu Rusije.

Oglasila se Mađarska

Trump je najavio ranije kako će se sastati s Putinom u Budimpešti, Mađarska, kako bi vidjeli mogu li okončati ovaj ‘neslavni’ rat između Rusije i Ukrajine.

Mađarski premijer Viktor Orban pohvalio je planove Donalda Trumpa i Vladimira Putina da se sastanu u Budimpešti u objavi na platformi X.

Rekao je da je to „sjajna vijest za ljude svijeta koji vole mir. Spremni smo!“

Teme
SAD donald trump kremlj rusija ukrajina viktor orban vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ