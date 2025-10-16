Nakon Trumpove objave, oglasili se Kremlj i Mađarska

Donald Trump i Vladimir Putin održali su telefonski razgovor. Nakon što je Trump objavio na Truth Socialu, sada se oglasio i Kremlj.
Ruski predsjednik također je rekao Trumpu da ruske snage trenutno imaju „potpunu stratešku inicijativu” duž cijele bojne linije u Ukrajini, rekao je novinarima Putinov savjetnik Jurij Ušakov.
Ušakov je dodao da će planirani novi summit između dvojice predsjednika prethodno biti pripremljen telefonskim razgovorom između američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u narednim danima.
Također je rekao da je razgovor, koji je trajao nešto kraće od dva i pol sata, održan na inicijativu Rusije.
Oglasila se Mađarska
Trump je najavio ranije kako će se sastati s Putinom u Budimpešti, Mađarska, kako bi vidjeli mogu li okončati ovaj ‘neslavni’ rat između Rusije i Ukrajine.
Mađarski premijer Viktor Orban pohvalio je planove Donalda Trumpa i Vladimira Putina da se sastanu u Budimpešti u objavi na platformi X.
Rekao je da je to „sjajna vijest za ljude svijeta koji vole mir. Spremni smo!“
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
