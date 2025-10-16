Trump nakon telefonskog razgovora s Putinom: Sastat ćemo se

„Vjerujem da je postignut velik napredak,“ kaže Trump. Također, kaže da će se „visoki savjetnici“ iz obje zemlje sastati sljedeći tjedan, a sastankom će predsjedati državni tajnik Marco Rubio. Dodaje da mjesto održavanja sastanka još nije određeno. Nakon toga, navodi Trump, dvojica čelnika sastat će se u Budimpešti. Ne precizira kada će se taj sastanak održati. Također kaže da će o svom razgovoru s Putinom razgovarati sutra, kad se u Ovalnom uredu sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.