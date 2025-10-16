Trump nakon telefonskog razgovora s Putinom: Sastat ćemo se

Donald Trump je upravo objavio na Truth Socialu nakon svog telefonskog razgovora s Vladimirom Putinom.
Kaže da je razgovor bio „dobar i produktivan“, dodajući da će se „visoki savjetnici“ iz obje zemlje sastati sljedeći tjedan, prenosi BBC.
"Predsjednik Putin i ja ćemo se potom sastati na dogovorenom mjestu, u Budimpešti, Mađarska, kako bismo vidjeli možemo li okončati ovaj ‘neslavni’ rat između Rusije i Ukrajine,“ poručio je.
„Vjerujem da je postignut velik napredak,“ kaže Trump. Također, kaže da će se „visoki savjetnici“ iz obje zemlje sastati sljedeći tjedan, a sastankom će predsjedati državni tajnik Marco Rubio. Dodaje da mjesto održavanja sastanka još nije određeno. Nakon toga, navodi Trump, dvojica čelnika sastat će se u Budimpešti. Ne precizira kada će se taj sastanak održati. Također kaže da će o svom razgovoru s Putinom razgovarati sutra, kad se u Ovalnom uredu sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Već danima Trump nagovještava mogućnost da Ukrajini pošalje rakete Tomahawk. Te rakete imaju izuzetno velik domet – oko 1.000 milja (1.600 kilometara) – što bi potencijalno moglo Kijevu omogućiti da gađa duboko u teritorij Rusije i time temeljno promijeni tijek rata.
Tijekom posljednjih nekoliko tjedana primjetna je promjena tona Bijele kuće kada je riječ o Ukrajini. Trump je izjavio da je „razočaran“ Putinom, a ministar obrane Pete Hegseth obećao je da bi Moskva mogla snositi „posljedice“ ako nastavi rat.
Na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u rujnu, Trump je rekao da smatra kako je Rusija „papirnati tigar“ i da Ukrajina na kraju može povratiti teritorij koji je dosad izgubila – što predstavlja nagli zaokret u američkoj politici koji je mnoge iznenadio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
