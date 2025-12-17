Napad u Sydneyu: Policija optužila preživjelog napadača za terorizam i 15 ubojstava

Vlasti su podsjetile da su u nedjelju navečer Sajid i Naveed Akram pucali najmanje 40 puta, što je trajalo otprilike 10 minuta. Pucali su na okupljeno mnoštvo na plaži Bondi koje je ondje obilježavalo židovski blagdan Hanuku. Pritom je ubijeno najmanje 15 ljudi, a ranjeno ih je više desetaka.