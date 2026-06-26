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božićni sajam 2024.

Napadač iz Magdeburga osuđen na doživotni zatvor

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Hina
|
26. lip. 2026. 17:06
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Suspect Taleb al-Abdulmohsen, a doctor from Saudi Arabia who faces charges of murder, attempted murder and dangerous interference with road traffic, looks on while being escorted by security officers as he attends his trial
REUTERS/Fabrizio Bensch

Viši pokrajinski sud u Magdeburgu osudio je u petak Taleba Al Abdulmohsena na doživotnu zatvorsku kaznu zbog napada na božićni sajam u Magdeburgu 2024. godine.

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„Osuđeni tijekom počinjenja djela nije osjećao ni najmanje samilosti prema žrtvama. Njemu je jedino stalo do toga da ubije što više ljudi“, rekao je predsjednik sudskog vijeća Dirk Sternberg prilikom izricanja presude.

Sud je ustvrdio da je osuđen 20. prosinca 2024. iznajmljenim teretnim vozilom namjerno projurio kroz božićni sajam u Magdeburgu i pritom usmrtio šest osoba među kojima je bio i jedan devetogodišnjak.

Tom prilikom je ozlijeđeno i 200 osoba što je sud okarakterizirao kao pokušaj ubojstva. On je ustvrdio da iza djela 51-godišnjeg državljanina Saudijske Arabije Taleba Al Abdulmohsena ne stoje ideološki nego motivi osobne prirode.

„Počinitelju je jedino stalo do samog sebe“, rekao je Sternberg.

Tijekom suđenja vještaci su kod optuženog definirali „narcistički poremećaj ličnosti“ i „enormnu potrebu privlačenja pozornosti“.

Hoće li Taleb Al-Abdulmohsen nakon 15 godina zatvora, koliko u Njemačkoj traje doživota kazna, biti pušten na slobodu, ostaje otvoreno. Sud je ustvrdio da je optuženi svoju mržnju prema njemačkoj državi, s kojom je bio u sukobu oko pitanja kritike režima u Rijadu, prenio na njemačke građane.

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doživotna kazna magdeburg napad na božićnom sajmu u magdeburgu napad vozilom narcistički poremećaj ličnosti taleb al abdulmohsen

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