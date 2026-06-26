Napadač iz Magdeburga osuđen na doživotni zatvor

Hoće li Taleb Al-Abdulmohsen nakon 15 godina zatvora, koliko u Njemačkoj traje doživota kazna, biti pušten na slobodu, ostaje otvoreno. Sud je ustvrdio da je optuženi svoju mržnju prema njemačkoj državi, s kojom je bio u sukobu oko pitanja kritike režima u Rijadu, prenio na njemačke građane.