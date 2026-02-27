„Bilo je hitnih poziva na reforme u nabavi, ali krajnji rezultat je da naizgled nismo u stanju zadovoljiti sve potrebe obrambene proizvodnje — za Ukrajinu, za naše partnere na Bliskom istoku“, rekao je Richard Blumenthal (demokrat iz Connecticuta), koji tvrdi da obrambena industrija ne proizvodi dovoljno brzo presretače Patriot koje gradi Lockheed Martin ili dalekometne projektile Tomahawk tvrtke RTX.