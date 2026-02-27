Zabrinutost u Washingtonu
Napadi na Iran mogli bi stvoriti veliki problem: Američke zalihe se smanjuju, vojnici u opasnosti
Dužnosnici Pentagona i zastupnici na Kapitolu sve češće upozoravaju da bi produljeni napadi na Iran mogli dovesti američke vojne zalihe do ruba iscrpljenosti i učiniti zemlju ranjivijom.
General Dan Caine, predsjedatelj Združenog stožera, još je od siječnja izražavao zabrinutost zbog manjka presretača za protuzračnu obranu u vojsci, prema osobi upoznatoj s razgovorima. No strahovi su se povećali posljednjih tjedana dok je Pentagon gomilao najveće vojno jačanje na Bliskom istoku od rata u Iraku.
Oni slijede golemo proširenje vojnih operacija zemlje. Predsjednik Donald Trump često se oslanjao na Pentagon kako bi ostvario svoje vanjskopolitičke ciljeve - od hvatanja vođe Venezuele do ubijanja navodnih krijumčara droge, bombardiranja jemenske skupine Huta i napada na Iran prošle godine radi uništavanja njegova nuklearnog programa. Mnoge od tih operacija potrošile su značajne količine projektila Standard Missile-3, presretača Terminal High Altitude Area Defense i projektila Patriot, piše Politico.
Obrambena industrija godinama se bori s proizvodnjom ključnih presretača protuzračne obrane koji štite od nadolazećih projektila, djelomično zbog složenosti i brzine proizvodnje. Razgovori sa šest sadašnjih i bivših američkih dužnosnika te članova Kongresa naglasili su široko rasprostrinjene zabrinutosti da bi dugotrajni iranski odgovori mogli iscrpiti te već smanjene američke protuzračne obrane i ostaviti desetke tisuća američkih vojnika u regiji nezaštićenima od teheranskih raketnih salvi.
"Nemamo jasan cilj"
„Imamo li dovoljno presretača da izdržimo odmazdu?“ rekla je osoba upoznata s razgovorima. „Nemamo jasno usmjeren cilj. Je li to promjena režima ili su to [samo] balistički projektili?“
Američki saveznici već su osjetili manjak američkih presretača i baterija protuzračne obrane, uključujući zemlje NATO-a koje pokušavaju kupiti više sustava projektila Patriot kako bi ih poslale Ukrajini u njezinu ratu protiv Rusije.
„To je bila središnja, kontinuirana zabrinutost“, rekao je jedan obrambeni dužnosnik, kojemu je, kao i drugima koji su intervjuirani, odobrena anonimnost radi razgovora o osjetljivim pitanjima. „To bi također dalo argumente onima u zgradi koji kažu da moramo biti suzdržaniji s onim što dajemo Ukrajini.“
Združeni stožer nije odgovorio na zahtjev za komentar. No Pentagon je odbacio zabrinutosti u vezi sa zalihama oružja.
„Ministarstvo rata ima sve što mu je potrebno za izvršenje bilo koje misije u vrijeme i na mjestu koje odabere predsjednik i prema bilo kojem vremenskom okviru“, rekao je glasnogovornik Sean Parnell, koristeći administracijom preferirani naziv za Pentagon.
Neki zastupnici upozoravaju da bi napad, osobito onaj koji potakne dugotrajan sukob, mogao odvratiti resurse od drugih ključnih potreba.
„Bilo je hitnih poziva na reforme u nabavi, ali krajnji rezultat je da naizgled nismo u stanju zadovoljiti sve potrebe obrambene proizvodnje — za Ukrajinu, za naše partnere na Bliskom istoku“, rekao je Richard Blumenthal (demokrat iz Connecticuta), koji tvrdi da obrambena industrija ne proizvodi dovoljno brzo presretače Patriot koje gradi Lockheed Martin ili dalekometne projektile Tomahawk tvrtke RTX.
Blumenthal i skupina drugih zastupnika, koji su vršili pritisak da se presretački projektili prebace s Bliskog istoka u Ukrajinu radi zaštite od ruskih napada, sada to vide kao teže izvedivo.
„Može biti problematično razmišljati o premještanju sustava presretača projektila Patriot s Bliskog istoka jer ćemo sada morati štititi naša veleposlanstva, a da i ne spominjemo naše baze“, rekao je, dodajući da američki obrambeni izvođači već govore europskim saveznicima da nemaju kapacitete za proizvodnju više oružja kako bi pomogli Ukrajini.
Američke zalihe se smanjuju?
Ministarstvo obrane ne iznosi detalje o svojim zalihama oružja iz razloga nacionalne sigurnosti, ali analitičari upozoravaju da se američke zalihe već smanjuju. Centar za strateške i međunarodne studije, washingtonski think tank, procijenio je da su SAD ispalile do 20 posto presretača Standard Missile-3 koje su očekivale imati na raspolaganju 2025. godine, te između 20 i 50 posto projektila Terminal High Altitude Area Defense.
Stručnjaci vjeruju da stanje iranskog arsenala protuzračnih i balističkih projektila te svi daljnji američki napadi također mogu utjecati na to koliko su američke protuzračne obrane opterećene.
„Koliko je to zabrinjavajuće ovisi o tome koliko su Iranci oslabljeni, ili još uvijek jesu nakon posljednje runde, i koliko ćemo biti koordinirani i sposobni u smislu presretanja stvari prije nego što budu lansirane“, rekao je Tom Karako, direktor Projekta proturaketne obrane pri tom think tanku.
Američka vojska, osim streljiva za protuzračnu obranu, također riskira pretjerano korištenje krstarećih projektila Tomahawk za napade na kopnene ciljeve i drugog preciznog naoružanja, rekao je Karako, a koji će vjerojatno igrati ulogu u svakom budućem sukobu s Pekingom.
„Tragedija je potrošiti Tomahawk kada će gravitacijska bomba biti dovoljna“, rekao je, misleći na eksploziv koji se ispušta iz zrakoplova. „To su udarna sredstva koja također moramo pažljivo upravljati i čuvati za odvraćanje ili vođenje rata s Kinom.“
Ne vide svi koji su uključeni u washingtonski poticaj za povećanje proizvodnje streljiva situaciju kao ozbiljnu. Zastupnik Ken Calvert (republikanac iz Kalifornije), vodeći zastupnik Zastupničkog doma za obrambenu potrošnju, umanjio je rizik iako je priznao da je streljivo oskudno.
Kongres je, rekao je Calvert, nedavno ovlastio Pentagon da sklapa višegodišnje ugovore za streljivo s ciljem povećanja proizvodnje i smanjenja troškova. Proizvodne linije za protuzračnu obranu poput presretača Patriot i sustava Terminal High Altitude Area Defense „postavljene su i samo trebaju maksimizirati rad, s dvostrukim ili trostrukim smjenama“, rekao je.
Calvert je napomenuo da nestašica „nije tajna“, ali je inzistirao da vojska kratkoročno ima dovoljno streljiva. „Ne želim da naši protivnici ni na trenutak pomisle da nemamo dovoljno resursa“, rekao je. „Imamo.“
