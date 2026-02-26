Oglas

napeti odnosi

Bijesni Orban jutros poslao pismo Zelenskom

N1 Info
26. velj. 2026. 09:24
Volodimir Zelenski i Viktor Orban
Ferenc ISZA / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban rano jutros obratio se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom otvorenim pismom. Optužio ga je da radi kontra interesa Mađarske.

Orbanovo pismo prenosimo u nastavku:

"Već četiri godine niste u stanju prihvatiti stajalište suverene mađarske vlade i mađarskog naroda o ratu između Rusije i Ukrajine.

Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. U tom ste razdoblju dobili potporu iz Bruxellesa i osigurali podršku mađarske oporbe.

Također vidimo da vi, Bruxelles i mađarska oporba koordinirate napore kako biste u Mađarskoj doveli na vlast proukrajinsku vladu.

Posljednjih dana blokirali ste naftovod Družba, koji je ključan za opskrbu Mađarske energijom.

Vaši postupci su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurnu i pristupačnu opskrbu energijom mađarskih obitelji.

Stoga vas pozivam da promijenite svoju protumađarsku politiku!

Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se Ukrajina nalazi. Suosjećamo s ukrajinskim narodom, ali ne želimo sudjelovati u ratu. Ne želimo financirati ratne napore niti želimo plaćati skuplju energiju.

Pozivam vas da odmah ponovno otvorite naftovod Družba i da se suzdržite od daljnjih napada na energetsku sigurnost Mađarske.

Više poštovanja prema Mađarskoj!", napisao je.

Teme
Bruxelles Energetska sigurnost Naftovod Družba Orbanova politika Rat u Ukrajini Vladimir Zelenski viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

