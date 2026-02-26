Bijesni Orban jutros poslao pismo Zelenskom

Mađarski premijer Viktor Orban rano jutros obratio se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom otvorenim pismom. Optužio ga je da radi kontra interesa Mađarske.
Orbanovo pismo prenosimo u nastavku:
"Već četiri godine niste u stanju prihvatiti stajalište suverene mađarske vlade i mađarskog naroda o ratu između Rusije i Ukrajine.
Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. U tom ste razdoblju dobili potporu iz Bruxellesa i osigurali podršku mađarske oporbe.
Također vidimo da vi, Bruxelles i mađarska oporba koordinirate napore kako biste u Mađarskoj doveli na vlast proukrajinsku vladu.
Posljednjih dana blokirali ste naftovod Družba, koji je ključan za opskrbu Mađarske energijom.
Vaši postupci su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurnu i pristupačnu opskrbu energijom mađarskih obitelji.
Stoga vas pozivam da promijenite svoju protumađarsku politiku!
Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se Ukrajina nalazi. Suosjećamo s ukrajinskim narodom, ali ne želimo sudjelovati u ratu. Ne želimo financirati ratne napore niti želimo plaćati skuplju energiju.
Pozivam vas da odmah ponovno otvorite naftovod Družba i da se suzdržite od daljnjih napada na energetsku sigurnost Mađarske.
Više poštovanja prema Mađarskoj!", napisao je.
