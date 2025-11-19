Južnokorejski trajekt s 267 putnika i članova posade nasukao se u srijedu u jugozapadnom dijelu Korejskog poluotoka, rekla je obalna straža.
Vlasti raspoređuju sve dostupne resurse i provode operaciju spašavanja, kazala je obalna straža u priopćenju.
Obalna straža vjeruje da zasad nema žrtava te da voda ne ulazi u brod, objavila je novinska agencija Yonhap.
Trajekt težak 26.000 tona je putovao od otoka Jejua do grada Mokpa, prema obalnoj straži.
Dužnosnik obalne straže je rekao da je trajekt udario u hrid blizu otoka Jinda.
Riječ je o području blizu mjesta na kojem je 2014. potopljen trajekt Sewol u nesreći u kojoj je poginulo preko 300 ljudi, većinom učenika na izletu.
