U tijeku akcija spašavanja

Nasukao se trajekt s 267 putnika

Hina
19. stu. 2025. 14:34
Južna Koreja
Yonhap via REUTERS

Južnokorejski trajekt s 267 putnika i članova posade nasukao se u srijedu u jugozapadnom dijelu Korejskog poluotoka, rekla je obalna straža.

Vlasti raspoređuju sve dostupne resurse i provode operaciju spašavanja, kazala je obalna straža u priopćenju.

Obalna straža vjeruje da zasad nema žrtava te da voda ne ulazi u brod, objavila je novinska agencija Yonhap.

Trajekt težak 26.000 tona je putovao od otoka Jejua do grada Mokpa, prema obalnoj straži.

Dužnosnik obalne straže je rekao da je trajekt udario u hrid blizu otoka Jinda.

Riječ je o području blizu mjesta na kojem je 2014. potopljen trajekt Sewol u nesreći u kojoj je poginulo preko 300 ljudi, većinom učenika na izletu.

Teme
Južnokorejski trajekt korejski poluotok

