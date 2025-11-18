Podstanari ne žele van? Sve drugo je kazneno djelo, ovo je jedini način da ih iselite

Nakon što je ugovor pismeno otkazan, počinje teći otkazni rok, koji najčešće iznosi tri mjeseca. U specifičnim situacijama, poput nanošenja veće štete, rok može biti skraćen na minimalno 15 dana. Ako se ni nakon isteka tog roka podstanar ne iseli, najmodavcu preostaje samo jedna opcija: podnošenje tužbe za iseljenje nadležnom općinskom sudu. To je trenutak kada počinje prava pravna bitka koja, nažalost, može biti iscrpljujuća. Podaci Ministarstva pravosuđa i uprave pokazuju da je prosječno trajanje riješenih stambenih sporova radi iseljenja u 2023. iznosilo čak 564 dana, odnosno više od godinu i pol. Za to vrijeme vlasnik ne samo da ne prima najamninu, već snosi i sudske troškove, a imovina mu je i dalje nedostupna.