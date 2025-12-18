Hoće li Češka postati nova Mađarska?

Ostaje nejasno kako premijer namjerava riješiti svoj sukob interesa kao šef vlade s jedne strane i kao poslovni čovjek i vlasnik koncerna Agrofert s druge strane. Predsjednik Pavel je to zapravo postavio kao uvjet za nominaciju Babiša za premijera - a Babiš je obećao da će prepustiti svoje poslovno carstvo neovisnom upravitelju dok ga ne naslijede njegova djeca. Ali, postoje znatne sumnje u vjerodostojnost tog obećanja. Mnogi promatrači u Češkoj Republici pretpostavljaju da će Babiš ipak pronaći lukav način da zadrži kontrolu nad Agrofertom.