Rutte otkrio što očekuje od Europe: "NATO 3.0 to podrazumijeva"

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je danas na summitu Bukureštanske devetorke (B9) u glavnom gradu Rumunjske da Rusija i dalje predstavlja glavnu prijetnju NATO-u te je pozvao saveznike da nastave jačati obranu, posebno na istočnom krilu Saveza.
Poručio je kako NATO prolazi kroz promjene koje podrazumijevaju da europske članice preuzmu veću odgovornost. „Rusija ostaje izravna prijetnja NATO-u. Moramo učiniti sve kako bismo zaštitili članice, a snažnija Ukrajina danas znači sigurniju Europu sutra“, naglasio je glavni tajnik NATO-a, dodajući da Ukrajina mora imati dovoljno sredstava kako bi ostala u borbi, prenosi pisanje rumunjskih medija Euronews.
Naveo je da su čelnici NATO-a u Parizu već razgovarali o mogućem okviru mirovnog sporazuma te ocijenio da je već „dogovoreno 90 do 95 posto“ mogućeg teksta, dok odluka o eventualnom prekidu vatre u Ukrajini još predstoji.
Govoreći o daljnjim koracima u vezi s mogućim mirovnim procesom, Rutte je poručio da je odgovornost sada na Moskvi i da Rusija mora pokazati spremnost za sljedeće poteze.
„Za sada je lopta na Putinovoj strani. On mora povući sljedeći potez“, izjavio je glavni tajnik NATO-a.
Govoreći o NATO-u, Rutte je rekao da Savez prolazi kroz transformaciju u uvjetima globalnih napetosti te da koncept „NATO 3.0“ podrazumijeva snažniji savez uz veće europsko preuzimanje odgovornosti.
Rutte je pojasnio da „NATO 3.0“ znači snažniji NATO u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako u nuklearnom tako i u konvencionalnom smislu, uz veći doprinos europskih saveznika.
„Dogovorili smo se da idemo prema izdvajanjima za obranu od 5 posto BDP-a. Neke zemlje već su prešle taj prag, druge mu se približavaju, ali moramo biti iskreni da i unutar NATO-a postoje naše unutarnje rasprave“, rekao je Rutte, prenosi rumunjski Euronews.
"Nema NATO-a bez SAD-a“
Potvrdio je da u Washingtonu postoje određena nezadovoljstva vezana uz angažman saveznika u aktualnim krizama, uključujući i sukob s Iranom, ali je ocijenio da su poruke SAD-a jasno shvaćene među članicama.
„Vidimo značajan porast ispunjavanja preuzetih obveza. To se vidi i u Rumunjskoj, gdje smo jučer vidjeli američke zrakoplove kako nadopunjuju gorivo“, rekao je Rutte.
Govoreći o sigurnosti pomorskog prometa i Bliskom istoku, Rutte je naveo da se u području Hormuškog tjesnaca provode međunarodne operacije, uključujući francusko-britanske inicijative za uklanjanje mina.
Rutte je ponovio da „nema NATO-a bez Sjedinjenih Američkih Država“ te istaknuo važnost transatlantske veze, ali i jačanja europskih kapaciteta.
Ranije danas, čelnici okupljeni na summitu B9 usvojili su zajedničku deklaraciju u kojoj su ocijenili da Rusija ostaje najznačajnija i dugoročna prijetnja sigurnosti NATO-a, uz poruku o potrebi jačanja obrane istočnog krila Saveza i nastavka potpore Ukrajini.
Među sudionicima summita u Bukureštu bili su glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, kao i predsjednici Rumunjske, Poljske, Litve, Estonije, Češke, Latvije, Slovačke, Finske i Danske.
Sudjelovali su i visoki predstavnici SAD-a, Švedske, Norveške, Islanda i Mađarske.
Summitu je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
