NATO na Arktiku odvraća Trumpa, a ne Rusiju: "Alternativa je raspad saveza"

POLITICO je razgovarao s 13 NATO-ovih diplomata, dužnosnika Saveza i vojnih analitičara, od kojih su neki govorili pod uvjetom anonimnosti kako bi slobodnije govorili o osjetljivim pitanjima. Ukazali su na značajan zaokret unutar NATO-a prema toj regiji, pod snažnim pritiskom SAD-a potaknutim Trumpovim prijetnjama aneksijom otoka, no istaknuli su da je taj zaokret primarno politički, a ne rezultat neposredne vojne potrebe.