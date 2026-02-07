Danski šef diplomacije o Grenlandu: "Kriza nije završena i još nemamo rješenje"

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je u subotu da se poboljšala situacija sa Sjedinjenim Državama u vezi s ambicijama predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland, ali da kriza "nije završena".
Oglas
"Kriza nije završena i još nemamo rješenje", rekao je ministar na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu autonomnog danskog teritorija. "Sada smo u puno boljoj poziciji nego što smo bili prije nekoliko tjedana", dodao je.
Danski šef diplomacije ustvrdio je da "nema prijetnje na stolu" i "nema trgovinskog rata s Europom".
Otkad se vratio u Bijelu kuću prije godinu dana, Trump je više puta izrazio želju da preuzme kontrolu nad Grenlandom, opravdavajući to sigurnosnim razlozima.
Prošli mjesec je odustao od svojih prijetnji nakon što je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom dogovorio "okvir" za pregovore, s ciljem davanja Sjedinjenim Državama većeg utjecaja nad arktičkim teritorijem.
Osnovana je radna skupina koju čine Grenland, Danska i Sjedinjene Države kako bi se raspravljalo o američkim zabrinutostima u vezi s ovom arktičkom regijom, iako detalji tih kontakata nisu javno objavljeni.
Grenlandska ministrica vanjskih poslova, Vivian Motzfeldt, govoreći na tiskovnoj konferenciji uz Rasmussena, pozdravila je činjenicu da su strane sada uključene u "izravni dijalog".
"Ali još nismo stigli tamo gdje želimo biti", dodala je, istaknuvši da je "prerano" reći kakav će biti ishod ovih razgovora.
Danska i Grenland izjavili su da dijele sigurnosne zabrinutosti Donalda Trumpa, ali su naglasili da su suverenitet i teritorijalni integritet "crvena linija" u razgovorima.
Na pitanje o pridržavanju Sjedinjenih Država ove crvene linije u tekućim razgovorima, Rasmussen izjavio je da ne želi "ulaziti u detalje", ali je dodao da smatra da su Grenland i Danska razjasnili ovu crvenu liniju.
"Stoga smatram (razgovore koji su u tijeku) jasnim znakom da mora postojati prostor za pronalaženje rješenja uz poštivanje ovih crvenih linija", dodao je, naglašavajući da su ta ograničenja utvrđena prije početka dijaloga s Washingtonom.
Motzfeldt i Rasmussen sastali su se u subotu u Nuuku s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand. Kanada je u petak otvorila konzulat na Grenlandu, kao i Francuska.
Rasmussen je novi kanadski konzulat opisao kao "novi početak" i "dobru priliku za jačanje naše već postojeće suradnje".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas