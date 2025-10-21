Oglas

MNOGI NE ZNAJU

Ova česta navika vozača je zabranjena, a kazna nije mala

N1 Info
21. lis. 2025. 14:10
Vozač
Ilustracija / Unsplash

Kažnjivo je i zakonom zabranjeno, čak i kad se policiji pred očima i to doslovno odigra, odnosno baš zbog toga.

Zabranjeno je ostavljati na cesti i cestovnom zemljištu oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila i ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš, piše HAK Revija.

Name, zakon kaže kako je  vozač dužan sa ceste i cestovnog zemljišta ukloniti i predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti. Sudionik u prometu koji postupi suprotno  kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

U toj se zakonskoj odredbi sakrila zabrana bacanja opušaka iz vozila, a i za kaznu se našlo mjesta! Zabranjeno je bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš!

Općinski prekršajni sud u Splitu u predmetu Pp-10552/2023 presudom od 28. 12. 2023. doista je proglasio krivom i izrekao novčanu kaznu vozačici koja je upravljala vozilom te na kolnik bacila opušak cigarete i time onečistila okoliš.

kazne opušak vozač

