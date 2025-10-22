Oglas

Mačka nije maknula pogled s lonca, a onda su shvatili što je stavila u njega

N1 Slovenija
22. lis. 2025. 08:56
Nestašna mačka iznenadila je svoju obitelj neobičnim "dodatkom” za večeru.

Kalifornijska obitelj doživjela je pravo kulinarsko iznenađenje kada je njihova mačka Wendy, udomljena iz skloništa, na svoj način "začinila” obiteljsku večeru. Sigurnosna kamera u kuhinji otkrila je kako je u lonac s juhom ubacila – mrtvog miša.

Wendyina vlasnica ispričala je da je u tom trenutku bila vani, gdje je hranila pse, a mačka je iskoristila priliku i neprimjetno se ušuljala u kuhinju. Tamo je ponosno položila svoj "ulov” u lonac s večerom, očito uvjerena da će time obitelji učiniti uslugu.

Kad se vlasnica vratila, primijetila je da mačka sjedi na podu, neprestano mijauče i ponosno gleda u lonac. Tek nakon što je pregledala snimke s kamere, shvatila je zašto je Wendy bila tako uzbuđena – njezin „dar” već je bio u juhi.

Iako su se uz snimku dobro nasmijali, tu večeru, naravno, nitko nije želio pojesti.

