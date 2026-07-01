raste napetost
Neočekivani potez Moskve iznenadio europske susjede
Rusija od 1. srpnja zatvara sve željezničke granične prijelaze s Finskom, Estonijom i Latvijom te privremeno obustavlja promet preko sedam prijelaza na svojoj sjeverozapadnoj granici.
Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass, ruskom Ministarstvu vanjskih poslova naloženo je da službeno obavijesti sve tri zemlje o toj odluci.
„Privremeno se od 1. srpnja 2026. obustavlja promet osoba, vozila, robe i tereta preko željezničkih graničnih prijelaza na pojedinim dijelovima državne granice Ruske Federacije, prema popisu u prilogu“, stoji u uredbi, prenosi Kyiv Post.
NEW | Russia has temporarily suspended the movement of people, vehicles and cargo through seven railway border crossings with Finland, Estonia and Latvia, effective July 1.— GeoInsider (@InsiderGeo) June 30, 2026
The decree does not provide a reason for the decision or specify how long the suspension will remain in… pic.twitter.com/9Hm5ytZGsz
Sedam prijelaza obuhvaćeno odlukom
Pet zatvorenih prijelaza nalazi se na rusko-finskoj granici, navodi Big Kyiv:
- Vyborg u Lenjingradskoj oblasti,
- Vjartsilja u Kareliji,
- Ljutja u Kareliji,
- Sankt Peterburg–Finljandski u Sankt Peterburgu,
- Svetogorsk u Lenjingradskoj oblasti.
Preostala dva prijelaza su:
- Pečori-Pskovski u Pskovskoj oblasti na granici s Estonijom,
- Pitalovo, također u Pskovskoj oblasti, na granici s Latvijom.
Zatvaranjem se prekidaju neke od rijetkih preostalih izravnih kopnenih prometnih veza između Rusije i njezinih susjeda iz Europske unije na tom dijelu granice.
Dio šireg zaoštravanja napetosti na istočnom krilu NATO-a
Napetosti na ruskoj sjeverozapadnoj granici s Finskom i baltičkim državama rastu otkako su Finska i Švedska pristupile NATO-u 2023. odnosno 2024. godine. Sve tri zemlje sve češće upozoravaju na ruske vojne aktivnosti i hibridne prijetnje u blizini svog teritorija.
Švedska je upozorila da Rusija i dalje predstavlja dugoročnu prijetnju NATO-u. Šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson izjavio je da Moskva već proširuje vojnu infrastrukturu uz istočnu granicu Saveza te bi te planove mogla provesti kada obnovi resurse potrošene u ratu u Ukrajini.
U travnju je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući ih da dopuštaju ukrajinskim dronovima prolazak kroz svoj zračni prostor.
U svibnju je ruski dron tijekom noćnih napada na Ukrajinu ušao u zračni prostor Rumunjske, članice NATO-a, te se srušio na stambenu zgradu u gradu Galațiju, izazvavši požar i ozlijedivši dvije osobe.
Jačanje obrane granica
U sklopu šireg jačanja granične obrane Latvija je počela postavljati betonske protutenkovske zapreke, poznate kao „zmajevi zubi“, uz granicu s Rusijom u okviru zajedničke Baltičke obrambene linije, a slične prepreke postavlja i Estonija.
Ukrajina je u međuvremenu također postavila „zmajeve zube“ duž granice s Bjelorusijom u Černihivskoj oblasti, zajedno sa žičanim preprekama i proširenim sustavom rovova.
Estonija je nedavno u Tallinnu postavila i prvo modularno javno sklonište od armiranog betona kako bi povećala zaštitu civila nakon sve češćih ulazaka ruskih dronova u zračni prostor država članica NATO-a.
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