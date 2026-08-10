TRAŽI SE OSTANAK U ZATVORU
Podignuta optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg dostavljača u Drnišu
Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg tereti za teško ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je u svibnju u Drnišu došao dostaviti hranu.
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Nakon provedene istrage, optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Šibeniku zbog kaznenih djela teškog ubojstva te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Prema optužnici, Aleksić se tereti da je 16. svibnja oko 23 sata u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je i ranije naručivao, dočekao 19-godišnjaka koji mu je donio narudžbu.
Tužiteljstvo tvrdi da je bez ikakvog povoda odmah prema mladiću ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je neovlašteno sam izradio i čije je držanje građanima zabranjeno, javlja Jutarnji list.
Devetnaestogodišnjak je zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.
Tužiteljstvo traži produljenje istražnog zatvora
Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sudu da Aleksiću produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, ali i zbog procjene da postoje osobite okolnosti koje upućuju na mogućnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
Kao dodatni razlog tužiteljstvo navodi potrebu za neometanim odvijanjem kaznenog postupka, s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora te za koje smatraju da su okolnosti počinjenja posebno teške.
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