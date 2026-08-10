magnituda 7,4
VIDEO / Razoran potres u Kolumbiji, vlada proglasila izvanredno stanje, više od 100 mrtvih
U potresu koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju ima ozlijeđenih i značajne štete u priobalnom području, kao i u gradu Pereiri, rekli su guverneri pokrajina nakon što se podrhtavanje osjetilo u glavnom gradu Bogoti i čak u Venezueli.
Epicentar potresa nalazio se u San José del Palmaru, u departmanu Chocó, oko 280 kilometara zapadno od Bogote. Potres je zabilježen na dubini od 107 kilometara u 7:34 po lokalnom vremenu, izvijestio je USGS, prenosi CNN.
Evakuacije iz opreza
„Upravo smo doživjeli snažan potres u departmanu Choco. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio u blizini San Jose del Palmara, ima ozlijeđenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu Quibdu. Već provodimo procjenu štete i uskoro ćemo objaviti prvo službeno izvješće“, rekla je guvernerka Choca Nubia Carolina Cordoba-Curi na X-u.
Ljudi zarobljeni u urušenim zgradama, kaže gradonačelnik
Pojavile su se snimke na kojima se vidi kako ljudi rukama pretražuju ruševine uništene zgrade.
U gradu Caliju, jugozapadno od glavnog grada Bogote, urušila se zgrada javnobilježničkog ureda.
Gradonačelnik Calija Alejandro Eder izjavio je da je nakon urušavanja 20 zgrada više ljudi ostalo zarobljeno pod ruševinama.
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20:26
prije 1 h
Kolumbijska vlada proglasila izvanredno stanje
Kolumbijska vlada proglasila je „nacionalnu katastrofu“ zbog razornog potresa, izvještavaju brojni lokalni mediji, a prenosi Sky.
Proglašenje izvanrednog stanja predsjedniku države daje određene posebne ovlasti za donošenje izvršnih uredbi, navodi kolumbijski list El Tiempo.
Odluka je donesena nakon što je kolumbijski predsjednik Abelardo De La Espriella hitno otputovao iz svojeg doma u glavni grad Bogotu kako bi sudjelovao na izvanrednom sastanku posvećenom posljedicama potresa.
Broj smrtnih žrtava ubrzano raste, a predsjednik je izjavio da je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 111 ljudi.
19:15
prije 2 h
MVEP: U kontaktu smo s Hrvatima u Kolumbiji nakon potresa
Hrvatsko veleposlanstvo nadležno za Kolumbiju u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa u ponedjeljak, priopćio je MVEP.
Potres magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu, s epicentrom u departmanu Chocó, a jedan sat isto je područje pogodio još jedan potres jakosti 4,6.
Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo vanjskih i europskih poslova u priopćenju.
MVEP i veleposlanstvo u brazilskoj prijestolnici Braziliji, koje je nadležno i za pitanja Hrvata u Kolumbiji, u kontaktu su s kolumbijskim tijelima, ističu. Navode da prate razvoj situacije nakon razornog potresa u kojem je život dosad izgubilo najmanje 20 osoba.
Kolumbijske su lokalne vlasti izjavile da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.
19:14
prije 2 h
U Pereiri poginulo najmanje 40 ljudi, broj žrtava u Kolumbiji premašio 70
Najmanje 40 ljudi poginulo je u Pereiri, izjavio je gradonačelnik tog grada Mauricio Salazar.
Prethodno je izvijestio o 18 smrtnih slučajeva, što znači da je broj poginulih u Pereiri u međuvremenu porastao za 22, prenosi Sky.
Još jedna smrtna žrtva zabilježena je u departmanu Antioquia. Lokalni guverner Andrés Julián izjavio je da je 73-godišnja osoba poginula nakon odrona kamenja.
Prema najnovijim podacima, ukupan broj poginulih u razornom potresu magnitude 7,4 time je porastao na više od 70.
Ranije su objavljeni i sljedeći podaci o žrtvama:
- Departman Chocó: poginule su četiri osobe, prema riječima lokalnog guvernera
- Departman Valle del Cauca: poginulo je 27 ljudi; u tom se departmanu nalazi Cali, treći najveći grad u Kolumbiji
- Manizales: prema posljednjim informacijama, poginule su tri osobe
Situacija se vrlo brzo mijenja, no zbroj dosad objavljenih podataka lokalnih vlasti pokazuje da je u potresu diljem Kolumbije poginulo više od 70 ljudi.
18:20
prije 3 h
Broj poginulih porastao na najmanje 47
Najmanje 47 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je pogodio Kolumbiju, prema najnovijim informacijama iz te zemlje. Raniji podaci govorili su o 22 poginule osobe, piše Sky.
Prema dostupnim informacijama, 27 ljudi poginulo je u departmanu Valle del Cauca, u kojem se nalazi Cali, treći najveći grad u Kolumbiji.
Gradonačelnik Pereire Mauricio Salazar ranije je izvijestio da je u potresu magnitude 7,4 u tom gradu poginulo 18 ljudi.
Još dvije osobe poginule su u Manizalesu, čime je ukupan broj smrtno stradalih porastao na najmanje 47.
17:19
prije 4 h
Ljudi trčali u zaklon dok je potres tresao zračnu luku
Dramatične snimke prikazuju trenutak u kojem je snažan potres pogodio međunarodnu zračnu luku Matecaña u Pereiri dok su se u njoj nalazili brojni putnici.
Ljudi su potrčali u zaklon dok su se dijelovi zgrade rušili oko njih.
Druga snimka prikazuje posljedice potresa – veliki dijelovi stropa zračne luke su se urušili, a prostor je prekriven prašinom i krhotinama.
Zbog nastale štete obustavljeni su letovi iz zračne luke Matecaña, kao i iz još pet zračnih luka u Kolumbiji, priopćila je kolumbijska Uprava za civilno zrakoplovstvo.
17:06
prije 4 h
Najsnažniji potres u Kolumbiji u posljednjih deset godina
Današnji potres najsnažniji je zabilježen u Kolumbiji u posljednjih deset godina, priopćila je Kolumbijska geološka služba.
Agencija je u objavi na društvenoj mreži X navela da se potres „snažno osjetio u različitim dijelovima zemlje, kao i u susjednim državama poput Venezuele, Ekvadora i Paname“.
Dosad su zabilježena dva naknadna potresa, magnitude 2,8 i 4,8.
Kolumbijska geološka služba poručila je da će nastaviti pružati „službene i pravodobne informacije čim novi podaci postanu dostupni“.
16:58
prije 4 h
Najmanje 20 poginulih
Manizales, koji se nalazi istočno od epicentra potresa magnitude 7,4, jedan je od najteže pogođenih gradova, javlja Sky.
Gradonačelnik Jorge Eduardo Rojas izjavio je za kolumbijski Blu Radio da su poginule najmanje dvije osobe. Gradonačelnik Pereire dodaje kako je tamo zabilježeno 18 smrtnih slučajeva.
Snimke iz grada pokazuju kako se zgrade snažno tresu tijekom silovitog podrhtavanja tla.
Na jednoj od snimki čuju se povici i vrisci ljudi dok se zgrada urušava i pada na objekt ispod nje.
16:57
prije 4 h
Obustavljeni letovi u nekoliko zračnih luka
Nakon potresa obustavljen je zračni promet u šest zračnih luka u Kolumbiji, priopćila je kolumbijska Uprava za civilno zrakoplovstvo (UAEAC), prenosi Sky.
Prema navodima te institucije, šteta je zabilježena u zračnim lukama u Pereiri, Manizalesu, Quibdóu, Armeniji, Cartagu i Buenaventuri.
UAEAC je priopćio da je zračni promet u tim zračnim lukama do daljnjega obustavljen.
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