zbog "ekološke katastrofe"
Iz Mosta preduhitrili Hajdaš Dončića: "Pokrenuli smo postupak za izglasavanje nepovjerenja Vladi"
"Predsjedništvo Mosta na izvanrednom sastanku odlučilo je pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića", poručili su iz stranke.
Oglas
"Zbog toga je Most za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama zastupljenima u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja Vlade i sazivanje izvanredne sjednice Sabora", stoji u priopćenju.
"Nakon višemjesečnih upozorenja saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, nalazi vještačenja potvrdili su ozbiljnost situacije i opasnost za podzemne vode, tlo, okoliš i zdravlje stanovništva. Predsjedništvo Mosta zaključilo je da politička i institucionalna odgovornost mora obuhvatiti cijeli lanac – od Vlade i nadležnog ministarstva do Državnog inspektorata, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnih i regionalnih vlasti", dodaju iz Mosta.
"Vlada koja je mjesecima ignorirala upozorenja, umanjivala razmjere ekološke katastrofe i uvjeravala javnost da nema razloga za zabrinutost izgubila je politički legitimitet za upravljanje Hrvatskom. Predsjedništvo Mosta smatra da se nakon potvrđenih nalaza više ne može govoriti samo o pojedinačnim propustima, nego o sustavnom zataškavanju jedne od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj.
Zvonimir Troskot mjesecima je na terenu, u Hrvatskom saboru i pred hrvatskim i međunarodnim institucijama upozoravao na nezakonito odlaganje golemih količina otpada na području Gospića i Like. Tražio je hitne analize podzemnih i pitkih voda, otvaranje i provjeru e-ONTO evidencija, objavu cjelokupne dokumentacije o podrijetlu i kretanju otpada te utvrđivanje odgovornosti svih tvrtki, institucija i pojedinaca uključenih u taj lanac."
"Most je upozoravao na prisutnost PFAS spojeva, inzistirao na neovisnim analizama te o ovom slučaju obavještavao javnost i međunarodne institucije. Troskot je izlazio na lokacije ilegalnih odlagališta, problem podizao na nacionalnu razinu i zahtijevao proglašenje izvanrednog ekološkog stanja. Umjesto odgovora, Troskot i Most mjesecima su bili izloženi napadima, ismijavanju i optužbama za politiziranje. Danas je jasno da problem nisu bili oni koji su upozoravali, nego oni koji su znali što se događa i nisu zaštitili građane, hrvatsku zemlju i vodu", poručili su.
"Zastupnik Zvonimir Troskot uputio je poziv svim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru na zajednički sastanak koji će se održati sutra, 11. kolovoza 2026. godine, u 12 sati u Hrvatskom saboru. Na sastanku će se razgovarati o pokretanju postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske, zajedničkoj inicijativi prema predsjedniku Hrvatskoga sabora za sazivanje izvanredne sjednice te drugim parlamentarnim i političkim koracima. Most je najavio da želi čuti prijedloge svih klubova i pokušati usuglasiti zajedničko, odlučno i žurno djelovanje."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas