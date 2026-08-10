"Most je upozoravao na prisutnost PFAS spojeva, inzistirao na neovisnim analizama te o ovom slučaju obavještavao javnost i međunarodne institucije. Troskot je izlazio na lokacije ilegalnih odlagališta, problem podizao na nacionalnu razinu i zahtijevao proglašenje izvanrednog ekološkog stanja. Umjesto odgovora, Troskot i Most mjesecima su bili izloženi napadima, ismijavanju i optužbama za politiziranje. Danas je jasno da problem nisu bili oni koji su upozoravali, nego oni koji su znali što se događa i nisu zaštitili građane, hrvatsku zemlju i vodu", poručili su.