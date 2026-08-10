"Pronašli smo u većini uzoraka da je otopljeni organski ugljik prešao preko granica. Ali to samo po sebi ne znači da je to opasan otpad nego da ne zadovoljava kriterije za odlaganje na određen tip odlagališta. Našli smo i povišen antimon, iako to isto samo po sebi ne znači da je taj otpad štetan za zdravlje nego taj otpad nije prikladan za odlaganje."