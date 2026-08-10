preporuke za javnost
Cvetković za N1: "Ne približavajte se lokaciji, ne dirajte otpad i pratite preporuke za građane"
Gost naše Nataše Vidaković u Pregledu dana bio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja NZJZ "Andrija Štampar". Razgovarali su o ekološkoj katastrofi vezanoj za odlaganje otpada u Lici i analizi uzoraka tla koja je provedena.
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"Radile su se analize, prvenstveno otpada, odloženog materijala, na parametre koji su za trajno odlaganje otpada na odlagališta opasnog, neopasnog ili inertnog otpada", kaže Bruno Cvetković.
Dodaje kako treba imati na umu da analize uzoraka nisu osmišljene ne bi li procijenile utjecaj štetnih tvari po zdravlje ljudi.
"Uzorci su uzeti 2024. godine, analiziralo se ono što je propisano pravilnikom. Ta mjerenja nisu osmišljena da pokažu utjecaj tih parametara na zdravlje ljudi. Ona služe da se vidi može li se otpad odložiti na neko od propisanih odlagališta", dodaje.
"Pronašli smo u većini uzoraka da je otopljeni organski ugljik prešao preko granica. Ali to samo po sebi ne znači da je to opasan otpad nego da ne zadovoljava kriterije za odlaganje na određen tip odlagališta. Našli smo i povišen antimon, iako to isto samo po sebi ne znači da je taj otpad štetan za zdravlje nego taj otpad nije prikladan za odlaganje."
Pa ipak, dodaje kako bi građani trebali biti oprezni kada je u pitanju navedena lokacija za odlaganje otpada.
"Ove analize nisu napravljene da se procijeni utjecaj na zdravlje ljudi, tako da ne možemo reći utječe li taj otpad na zdravlje. Svaki od analiziranih parametara može utjecati na zdravlje ljudi, postoji puno parametara koji bi se trebali uzeti u obzir."
"Preporuke za ljude su: izbjegavati ulazak na područje s otpadom, kontakt s otpadom ili ulazak u krug lokacije gdje je to odloženo. Također, pratiti rezultate i informacije za građane."
"Ne približavajte se lokaciji, ne dirajte otpad i pratite preporuke za građane te informacije o kvaliteti vode", poručuje Cvetković građanima.
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