Netanyahu i Katz žele preimenovati rat u Gazi

Izraelska vlada sutra će glasati o službenom preimenovanju rata protiv Hamasa i iranskih saveznika u "Rat preporoda".
Službeni naziv dosad - Željezni mačevi
Prijedlog, koji su iznijeli premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz, zamijenio bi sadašnji naziv "Željezni mačevi", koji su Izraelske obrambene snage uvele na dan Hamasovog napada 7. listopada 2023. godine, piše Times of Israel.
Iako je "Željezni mačevi" službeni naziv, mnogi u Izraelu ovaj sukob nazivaju jednostavno "ratom 7. listopada".
Kritike na račun prijedloga
Kritičari smatraju da je predloženi naziv pokušaj vlade da izbjegne odgovornost za sigurnosne propuste koji su prethodili napadu 7. listopada 2023. i koji su se dogodili na sam dan napada.
Unatoč brojnim upozorenjima sigurnosnog aparata u mjesecima i godinama prije napada, Netanyahu je izbjegavao preuzeti odgovornost za masakr, opetovano tvrdeći da je sigurnosni sustav - a ne političko vodstvo - kriv za neuspjeh u sprječavanju najsmrtonosnijeg napada u povijesti Izraela.
Također je odbio odobriti osnivanje državnog istražnog povjerenstva o propustima vezanim uz 7. listopada.
Israel’s Knesset lowers flags to half-mast for the national Day of Remembrance for October 7 and the Iron Swords War. Speaker Amir Ohana lit a memorial candle as MKs entered; wreaths laid at the Knesset memorials. Ceremonies at 11:00 on Mount Herzl and at 14:00 for victims of… pic.twitter.com/vaKwqkrQQ4— Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) October 16, 2025
"Želite preporod? Počnite s jednostavnom stvari: zatražite oprost"
Kako navodi Times of Israel, predsjednik oporbe Yair Lapid oštro je kritizirao Netanyahuov potez, objavivši na društvenoj mreži X: "Želite preporod? Počnite s jednostavnom stvari: zatražite oprost."
Tzur Goldin, čiji je brat Hadar Goldin ubijen u Gazi 2014. i čije tijelo Hamas od tada drži, napisao je na društvenoj mreži X da je "zabranjeno voditi rasprave o imenu rata, ceremonijama dodjele medalja ili bilo kojem drugom događaju koji nastoji zaključiti rat dok svi taoci ne budu ovdje."
"Pokušavajući sada preimenovati rat, Vlada pokapa taoce - u dva smisla. Baš kao što se dogodilo u Operaciji Zaštitni rub (2014.)", dodao je, referirajući se na operaciju tijekom koje je njegov brat ubijen i otet.
Raniji prijedlozi i povijesni kontekst
Netanyahu je prvi put predložio naziv "Rat preporoda" prije godinu dana, na sjednici vlade povodom prve godišnjice sukoba, izjavivši: "Ovo je rat našeg postojanja - 'Rat preporoda'."
U prosincu je javna televizija Kan izvijestila da Netanyahu razmatra i druge nazive za rat, uključujući "Rat Postanka", "Rat u Gazi" i "Rat Simhat Tore".
Dok su vojne operacije koje je vodio Izrael često dobivale kodna imena, poput Operacije "Čuvar zidova" u svibnju 2021. ili Operacije "Zaštitni rub" 2014., formalno priznati ratovi dobivali su jednostavnije nazive, kao što su Šestodnevni rat 1967., Jomkipurski rat 1973. i Drugi libanonski rat 2006. godine, zaključno piše Times of Israel.
