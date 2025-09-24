Oglas

Zavladala panika

VIDEO / Nevjerojatna snimka iz Bangkoka: Otvorila se ogromna provalija

author
Hina
|
24. ruj. 2025. 14:30
Bangkok
REUTERS/Chalinee Thirasupa

Ogromna provalija otvorila se u srijedu ujutro na prometnoj ulici u središnjem Bangkoku, stvorivši paniku tijekom jutarnje gužve i pokrenuvši evakuaciju tisuća ljudi.

Oglas

Krater koji je nastao širok je i dug oko 30 metara, a dubok 50 metara, prenosi Bangkok Post, pozivajući se na lokalne dužnosnike. 

Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste. 

Incident se dogodio iznad gradilišta nove postaje podzemne željeznice. U nastalu provaliju pala su dva električna stupa te vozilo policijske vučne službe. 

Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima, a uzroci incidenta i dalje se istražuju. 

Vlasti su evakuirale tisuće pacijenata smještene u obližnjim bolničkim zgradama te stanovnike okolnih stambenih zgrada. 

Teme
Bangkok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ