Nizozemska će zaklati 71 tisuća kokoši zbog ptičje gripe

Hina
07. lis. 2025. 11:19
Porizvodnja jaja
Pexels / Ilustracija

Nizozemska će na farmi na sjeveru države zaklati oko 71 tisuću kokoši nakon što je tamo otkrivena ptičja gripa, objavila je vlada u utorak.

To je prvo izbijanje te bolesti u Nizozemskoj od ožujka ove godine, prenosi Reuters. 

Vlada zasad nije uvela mjeru da se kokoši drže unutra diljem države, naglašavajući da slučaj na sjeveru zemlje ne zahtijeva takvu mjeru. 

Ipak, uskoro se sastaje stručna skupina za životinjske bolesti koja će procijeniti aktualni rizik. 

Virus ptičje gripe od kraja kolovoza počeo se širiti Europom, a njezinu pojavu prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Poljska i Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.  

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, napominje Reuters.

Teme
Nizozemska kokoši perad ptičja gripa

