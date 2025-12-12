Njemačka optužila Rusiju: "Poduzimamo niz protumjera"

Njemačka vlada je u petak optužila Rusiju za kibernetički napad na njemačku kontrolu zračnog prometa i za kampanju dezinformiranja na posljednjim parlamentarnim izborima te je ruskog veleposlanika pozvala na razgovor.
„Iza kibernetičkog napada na njemačku kontrolu leta u kolovozu 2024. i sustavnih dezinformacijskih kampanja, koje su bile intenzivirane tijekom predizborne kampanje za izbore u veljači, nesumnjivo stoji ruska vojna obavještajna služba GRU“, rekao je jedan glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova,
Dodao je kako je ruskom veleposlaniku jasno stavljeno na znanje kako Njemačka „pomno prati“ ruske aktivnosti.
„Njemačka, u dogovoru s europskim partnerima, poduzima niz protumjera kako bi Rusiji dala do znanja koja je cijena njezinih postupaka“, rekao je glasnogovornik.
U te mjere spada podrška novim sankcijama protiv pojedinaca, zamrzavanje ruske imovine i zabrana pristupa gospodarskim resursima. Predviđeno je i praćenje prekograničnih putovanja ruskih diplomata unutar šengenskog prostora.
Njemačke obavještajne službe došle do zaključka kako iza kibernetičkog napada na njemačku kontrolu leta stoji hakerska skupina „Fancy Bear“, produžena ruka GRU-u.
Uz to su „sa sigurnošću“ utvrdile kako je Rusija pokušala utjecati na politička zbivanja u Njemačkoj uključujući i parlamentarne izbore u veljači ove godine tako što je plasirala lažne istraživačke novinske forme, lažne internetske stranice i tzv. deepfake fotografije.
