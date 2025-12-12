Ovih sedam navika upućuju na nižu razinu inteligencije

Psiholozi se slažu – želja za istraživanjem svijeta i postavljanjem pitanja jedan je od glavnih pokazatelja razvijenog uma. Ljudi koji rijetko postavljaju pitanja i nemaju potrebu za dubljim razumijevanjem često ostaju zatvoreni u ograničen pogled na svijet. Dobra vijest je da se radoznalost može razvijati – nikada nije kasno početi pažljivije promatrati i pitati se zašto.