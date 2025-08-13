Njemačka ukida subvencije za male krovne solarne sustave, sektor upozorava na rizike

Europska unija bi ove godine trebala instalirati 64,2 gigavata novih kapaciteta za solarnu energiju, za 1,4 posto manje nego u 2024., procijenili su u udruzi, a udio krovnih solarnih panela u novim kapacitetima činit će tek 15 posto, upola manje nego u razdoblju od 2020. do 2023.