Policijski službenici Policijske postaje Crikvenica nad osumnjičenicima proveli su kriminalističko istraživanje te su im izdani prekršajni nalozi zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojima su izrečene maksimalne novčane kazne u iznosu od 4000 eura, a 29-godišnjaku i za prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja novčana kazna u iznosu od 500 eura, a navedena sjekira je oduzeta.