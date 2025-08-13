Oglas

NARUŠAVALI JAVNI RED I MIR

Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi turista kod Novog Vinodolskog: Jedan je imao sjekiru

N1 Info
13. kol. 2025. 14:34
U Klenovici su jučer u večernjim satima, četvorica poljskih državljana u dobi od 24, 29, 35 i 62 godine u ugostiteljskom objektu i izvan njega pod utjecajem alkohola na naročito drzak način narušavali javni red i mir.

Osim toga, dvojica su se popela na stol, pri čemu je jedan pao i ozlijedio se. Potom je 29-godišnji poljski državljanin iz svog vozila izvadio sjekiru i s njom ušao u ugostiteljski objekt.

Policijski službenici Policijske postaje Crikvenica nad osumnjičenicima proveli su kriminalističko istraživanje te su im izdani prekršajni nalozi zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojima su izrečene maksimalne novčane kazne u iznosu od 4000 eura, a 29-godišnjaku i za prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja novčana kazna u iznosu od 500 eura, a navedena sjekira je oduzeta.

Isprva se izvještavalo da se radi o njemačkim turistima.

