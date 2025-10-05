Njihovi aparati koštali su kao suho zlato, ali događa se veliki preokret: Konkurencija raste, prihodi padaju

"Pad prihoda Dysona je, povijesno gledano, samo blagi pad. Prodaja je i dalje više od četiri puta veća nego prije deset godina, što je rezultat prodora u Aziju i širenja na sušila za kosu i alate za oblikovanje kose", navodi spomenuti izvor, primjećuju kako je pad prodaje financijske naravi jer je, dodaje Telegraph, Dyson lani prodao rekordan broj proizvoda, više od 20 milijuna. List podsjeća da je Dyson pad prihoda pripisao, među ostalim, šteti od požara u tvornici na Filipinima, utjecaju valutnih rizika i odmaka od izravne prodaje kupcima u korist prodavača trećih strana koji uzimaju proviziju.