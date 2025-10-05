Početak kraja?
Njihovi aparati koštali su kao suho zlato, ali događa se veliki preokret: Konkurencija raste, prihodi padaju
Dyson je prošle godine najavio da planira ukinuti oko 1000 radnih mjesta u Velikoj Britaniji.
Britanski proizvođač luksuznih kućanskih aparata i modnih dodataka Dyson u 2024. je zabilježio prvi pad prihoda u posljednje 22 godine što upućuje na zaključak da su proizvodi te kompanije postali nedostupni za mnoge kupce, prenosi Jutarnji list pisanja britanskog Telegrapha.
"Pad prihoda Dysona je, povijesno gledano, samo blagi pad. Prodaja je i dalje više od četiri puta veća nego prije deset godina, što je rezultat prodora u Aziju i širenja na sušila za kosu i alate za oblikovanje kose", navodi spomenuti izvor, primjećuju kako je pad prodaje financijske naravi jer je, dodaje Telegraph, Dyson lani prodao rekordan broj proizvoda, više od 20 milijuna. List podsjeća da je Dyson pad prihoda pripisao, među ostalim, šteti od požara u tvornici na Filipinima, utjecaju valutnih rizika i odmaka od izravne prodaje kupcima u korist prodavača trećih strana koji uzimaju proviziju.
"No, bilo je i drugih znakova da njezin utjecaj na srca kupaca i njihove novčanike slabi, barem u Velikoj Britaniji. Prodaja u Velikoj Britaniji, koja je nekoć činila većinu Dysonovog poslovanja, ali sada čini manje od deset posto prihoda, pala je s 417,1 milijuna funti u 2021. na 358,2 milijuna funti u 2023.", ističe britanski dnevnik.
Udar konkurencije
Podsjeća kako je Dyson prošle godine najavio da planira ukinuti oko 1000 radnih mjesta u Velikoj Britaniji, što je otprilike trećina radne snage kompanije čije je sjedište osnivač Sir James Dyson 2019. prebacio s Otoka u Singapur.
Kompanija Dyson uskratila je komentar. Njezin izvršni direktor Hanno Kirner izjavio je ranije da je pad globalnih prihoda posljedica jednokratnih problema, a osnivač je rekao da je tvrtka prodala više proizvoda nego ikad prije, dodaje list, skrećući pozornost i na poteze Dysonove konkurencije koja, ističe, dobiva na zamahu. SharkNinja, prema istome izvoru, američki proizvođač kućanskih aparata, ne skriva pokušaje oponašanja Dysonovog uspjeha sa svojim usisavačima i proizvodima za oblikovanje kose Shark. Pritom se podsjeća da su Dyson i SharkNinja završili na sudu zbog sumnji na kopiranje.
SharkNinja je povećala prodaju u Velikoj Britaniji za 56 posto u 2023. na 683 milijuna funti, prema evidenciji Companies Housea, iako je to uključivalo i artikle poput kuhinjskih aparata, gdje se ne natječe s Dysonom, napominje Telegraph. Dodaje kako je SharkNinja do 2022. postala najveći prodavač usisavača u Britaniji, s trećinom tržišta te da je Dyson ostao lider u bežičnim usisavačima.
Luksuz koji mnogi ne mogu opravdati?
Numatic, britanska tvrtka koja stoji iza usisavača Henry, koji je u potpunosti u vlasništvu 84-godišnjeg osnivača Christophera Duncana, također je prošle godine povećala prodaju za devet posto na 241 milijun funti, napominje list.
Istraživač na web stranici za recenzije proizvoda Which? Andrew Laughlin ocjenjuje da povećana konkurencija kupcima otežava opravdavanje Dysonovih cijena.
"Desetljećima je Dyson prednjačio kada je riječ o elegantnom dizajnu i inovacijama za usisavače, pročišćivače zraka, a u novije vrijeme i alate za kosu, ali ti artikli dolaze s ogromnom cijenom često 500 funti ili više – navodi Laughlin. Testiranja Laughlinove stranice pokazuju da konkurenti ne samo da sustižu Dyson kada su u pitanju performanse, već su često i puno jeftiniji."
"Pitanje je sada može li se Dyson prilagoditi ili riskira da bude viđen kao luksuz koji svakodnevna kućanstva više ne mogu opravdati", zaključuje Telegraphov sugovornik.
Osnivač James Dyson prošli je tjedan rekao da tvrtka troši osam milijuna funti tjedno na istraživanje i razvoj. Dyson je prošle godine podnio 238 patenata, u odnosu na 231 u 2023. Ako je sljedeći hit proizvod tvrtke pred vratima, ne može doći u bolje vrijeme, zaključuje britanski dnevnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare