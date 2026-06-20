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najmanje devet ljudi poginulo

Novi izraelski zračni napadi na Libanon unatoč primirju

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Hina
|
20. lip. 2026. 11:26
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Smoke billows from southern Lebanon following an Israeli strike, as seen from Nabatieh, Lebanon, June 20, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Izrael je u subotu pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje devet ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji.

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U petak su američki vladini izvori rekli da su Izrael i libanonski Hezbolah, podržan od Irana, dogovorili primirje nakon što je velika eskalacija sukoba između obje strane prijetila da će naštetiti američko-iranskom dogovoru za okončanje sukoba u regiji.

Libanonska državna novinska agencija (NNA) izvijestila je da su tri osobe poginule u subotu u izraelskim napadima na grad Arab Salim u južnolibanonskoj regiji Nabatija.

Četvrta osoba je navodno poginula u izraelskom napadu dronom na motocikl u naselju Doueir u toj regiji, a jedan je libanski vojnik poginuo u drugom napadu u naselju Kfar Roummane, prema agenciji.

NNA je također izvijestila da su četiri člana jedne obitelji poginula u izraelskom zračnom napadu u regiji Tir u južnom Libanonu.

Broj žrtava nije mogao biti neovisno potvrđen, ističe dpa. Izraelska vojska još nije komentirala.

Prema američkom vladinom dužnosniku, primirje je na snazi od 16 sati prema lokalnom vremenu u petak. Najnovije primirje prekršeno je nekoliko puta.

Glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin rekao je listu Times of Israel da, unatoč primirju s Hezbolahom, postrojbe imaju "punu slobodu djelovanja" za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prethodno je rekao da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.

Borbe između Izraela i Hezbolaha bacaju sjenu na pregovore između SAD-a i Irana.

Okvirni sporazum između Washingtona i Teherana zapravo predviđa primirje na svim područjima, uključujući Libanon.

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