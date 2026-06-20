najmanje devet ljudi poginulo
Novi izraelski zračni napadi na Libanon unatoč primirju
Izrael je u subotu pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje devet ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji.
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U petak su američki vladini izvori rekli da su Izrael i libanonski Hezbolah, podržan od Irana, dogovorili primirje nakon što je velika eskalacija sukoba između obje strane prijetila da će naštetiti američko-iranskom dogovoru za okončanje sukoba u regiji.
Libanonska državna novinska agencija (NNA) izvijestila je da su tri osobe poginule u subotu u izraelskim napadima na grad Arab Salim u južnolibanonskoj regiji Nabatija.
Četvrta osoba je navodno poginula u izraelskom napadu dronom na motocikl u naselju Doueir u toj regiji, a jedan je libanski vojnik poginuo u drugom napadu u naselju Kfar Roummane, prema agenciji.
NNA je također izvijestila da su četiri člana jedne obitelji poginula u izraelskom zračnom napadu u regiji Tir u južnom Libanonu.
Broj žrtava nije mogao biti neovisno potvrđen, ističe dpa. Izraelska vojska još nije komentirala.
Prema američkom vladinom dužnosniku, primirje je na snazi od 16 sati prema lokalnom vremenu u petak. Najnovije primirje prekršeno je nekoliko puta.
Glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin rekao je listu Times of Israel da, unatoč primirju s Hezbolahom, postrojbe imaju "punu slobodu djelovanja" za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prethodno je rekao da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.
Borbe između Izraela i Hezbolaha bacaju sjenu na pregovore između SAD-a i Irana.
Okvirni sporazum između Washingtona i Teherana zapravo predviđa primirje na svim područjima, uključujući Libanon.
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