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trajni dogovor blizu?

Trumpov izaslanik i iranski ministar putuju u Švicarsku na pregovore

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Hina
|
20. lip. 2026. 09:07
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Smoke billows from southern Lebanon following an Israeli strike, as seen from Nabatieh, southern Lebanon, June 19, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči putuju u Švicarsku na pregovore, prenosi u subotu Reuters pozivajući se na Axios.

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Američki potpredsjednik JD Vance otkazao je u četvrtak planove putovanja u Švicarsku na pregovore, usred rastuće napetosti u Libanonu između Izraela i Hezbolaha, militantne skupine koju podržava Iran.

No nakon uspostave primirja, Witkoff putuje u Švicarsku kako bi se pridružio Jaredu Kushneru, zetu predsjednika Donalda Trumpa, koji je već tamo, navodi Axios. Arakči planira putovati u subotu, dodaje. 

Čini se da su primirjem u Libanonu ostvareni napori za pretvaranje privremenog sporazuma SAD-a i Irana u trajni regionalni dogovor, ističe Reuters.

Izrael i Hezbolah dogovorili su primirje u Libanonu u petak nakon što je eskalacija sukoba dovela u pitanje američko-iranske pregovore ključne za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i stabilizaciju opskrbe naftom.

Viši američki dužnosnik rekao je da je primirje Izraela i Hezbolaha stupilo na snagu oko 16 sati prema lokalnom vremenu u petak, dodavši da su pregovarači Sjedinjenih Država i Katra postigli sporazum uz pomoć Irana.

To je uslijedilo nakon memoranduma od 14 točaka koji su SAD i Iran potpisali ovog tjedna kako bi zaustavili borbe i otvorile 60-dnevno razdoblje za rješavanje sporova oko iranskog nuklearnog programa, kao i drugih osjetljivih pitanja potrebnih za postizanje trajnijeg dogovora.

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iran sad pregovori švicarska

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